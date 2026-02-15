L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Ravel, el geni de la música en la intimitat
Raig Verd publica amb el retrat del compositor Maurice Ravel una altra de les novel·les de la trilogia de biografies ficcionades de Jean Echenoz
Un home famós, però cansat, un solitari sense vocació de ser-ho, un geni de la música que va crear peces immortals com el «Bolero». Un compositor brillant i un pianista poc destre. Els deu últims anys de la vida de Maurice Ravel (1875-1937) transiten amb una escriptura pausada i reflexiva per les pàgines d’aquesta novel·la que s’integra en una trilogia de biografies de personalitats insignes en els seus camps que completen l’atleta Emil Zatopek («Córrer») i l’inventor Nikola Tesla («Llampecs»).
"Ravel"
Jean Echenoz
Raig Verd
14 euros / 131 pàgines
Novel·la
Traducció d’Anna Casassas
El propòsit d’Echenoz fuig de les convencions del gènere i ofereix el retrat d’una figura, que ha passat a la posteritat, a partir de les dèries i les preocupacions dels seus darrers anys. En les pàgines de «Ravel» hi trobem l’home que fuma massa i té problemes per dormir i el compositor aclamat que fa una gira interminable pels Estats Units de concert en concert, amb un èxit indiscutible. L’home de portes endins, l’estrella que brilla al firmament. L’autor convida el lector a entrar a la ment de Ravel, compartir els pensaments d’un inconformista que sembla a punt sempre d’engegar-ho tot a rodar. I és en aquest acompanyament de la intimitat, que s’expressa fins i tot en els instants de màxim reconeixement públic, que viu una novel·la delicada i deliciosa.
MÉS NOVETATS
"Challenger"
Guillem López
Chronos
23 euros / 448 pàgines
Narrativa
L’autor signa la traducció de l’obra que el 2015 li va fer guanyar, en castellà, els premis Ignotus i Kelvin 505. López parteix dels 73 segons que van separar l’enlairament del transbordador espacial Challenger de la seva explosió per explicar 73 fragments de vida.
"El príncep negre"
Iris Murdoch
Edicions de 1984
23,50 euros / 672 pàgines
Novel·la
Traducció de Jaume C. Pons Alorda
En Bradley Pearson deixa la feina d’inspector d’Hisenda quan és a punt de fer els 60 i desitja retirar-se al camp. Potser és el moment d’escriure novel·les, però amics i familiars frustren les seves intencions, cadascun d’ells amb els seus propis problemes i l’atabalen.
"100.000 candeles"
Jordi Sanglas
Males herbes
19 euros / 274 pàgines
Novel·la
L’Adelmar necessita reflexionar i se’n va un indret aïllat de la Costa Brava que és conegut perquè s’hi veuen ovnis. El passat, amb les seves relacions intenses, el dolor i tot el que no entén passen pel cap en l’intent de posar ordre a la seva vida. Publicada el 2013, ara es reedita.
"Arabesco"
Umberto Pasti
Acantilado
18 euros /256 pàgines
Novel·la
Traducció de Luis Arias
Un col·leccionista viu obsessionat amb mantenir l’esperit de la ciutat de Tànger a casa seva, un follet que sembla tenir més senderi que ell i que li demana que expiqui la seva vida. L’home té molts deutes però la seva preocupació és recollir vestigis d’un passat idealitzat.
"La odiocracia"
Luciana Peker
Libros del K.O.
22,90 euros / 216 pàgines
Assaig
S’estén arreu un turboneoliberalisme, com el defineix l’autora, que vol revertir els avenços aconseguits per la quarta onada feminista i les polítiques socials. És Trump als Estats Units i són Abascal i Ayuso a Espanya. I Argentina és el laboratori a les mans de Javier Milei.
"No som 6 milions"
Josep Sala i Cullell
Pòrtic
17,90 euros / 128 pàgines
Assaig, actualitat
L’extrema dreta necessita immigració per tenir mà d’obra barata i ara capitalitza l’enuig pel model migratori que a Catalunya ha convertit en hegemònic el mantra que si no vols fronteres obertes ets un feixista. Aquest és el marc que fa servir l’autor per analitzar el fenomen.
"Droga a la lluna"
Marcos Prior
Finestres
24 euros / 112 pàgines
Còmic
En un futur no massa llunyà, en l’any de la intel·ligència emocionartificial, es descobreix que hi ha droga a la lluna, fet que desperta l’interès del multimilionari Elon Mask. A la televisió emeten notícies banals i els activitats emmascarats lluiten contra el poder.
"Explora i descobreix a casa"
Studio These Days (text) i Yaren Yavuz (il·lustració)
Flamboyant
16,95 euros /18 pàgines
Il·lustrat, + 3 anys
Traducció de Joana Morales Sabalete
La casa és tot un món per descobrir i aquest llibre per als més petits de la casa convida a parar atenció en allò que fem servir per dibuixar o en el què ens protegeix del fred a l’hivern. A la casa, hi ha un univers de llocs fascinants com la cuina i el jardí plens de formes.
