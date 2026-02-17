L’Abadal Music Fest farà 5 anys amb Pastora
El festival del Celler Abadal i Victori Produccions inicia la venda d’entrades de l’edició que a finals de maig portarà el retorn de Riba i Beltran, Alfred Garcia, Manu Guix i Diana Murr
El retorn de Pastora també passarà per l’Abadal Fest, que enguany complirà cinc edicions del 28 al 30 de maig. Alfred Garcia i Manu Guix completaran el cartell d’un certamen que s’erigeix des de fa un lustre en el pòrtic d’entrada dels festivals musicals de l’estiu a la Catalunya central. En el cartell trobem també el nom de Diana Murr, que actuarà com a telonera de Guix.
«Ens agrada dir que més que un concert, la gent ve a gaudir d’una experiència», explica Xevi Victori, responsable de Victori Produccions, el cinquanta per cent del projecte que completa el Celler Abadal. «Quan arriba el festival, ja tenim bon temps, ens agrada gaudir de l’aire lliure i l’Abadal permet viure la música i el maridatge amb els vins nous», afegeix el promotor.
El nom de Pastora sona des de principis de segle. La unió de Caïm Riba (música i producció), Dolo Beltran (veu i lletres) i Pauet Riba (visuals i concepte escènic) va causar un notable impacte en l’escena musical fa vint-i-cinc anys amb el seu pop electrònic i cançons d’èxit com "Lola", inclosa en l’àlbum de debut "Pastora", del 2001.
El grup va publicar cinc discos, el darrer dels quals el 2012, "Una altra galàxia", que va ser el primer íntegrament en català. I després va anar baixant de pulsacions fins a entrar en una llarga pausa de la qual ara en surten per celebrar el quart de segle del primer àlbum.
La gira començarà el 10 d’abril al Festival Strenes de Girona i passarà per l’Abadal Music Fest el 28 de maig (21.15 h). Les entrades ja es poden adquirir al web abadalmusicfest.com, al preu de 34 euros, 2 euros més barates que els tiquets que es podran adquirir el mateix dia a la taquilla. Les tarifes també serveixen per a les altres propostes.
Tant el tour com el disc que ha de sortir a la primavera es basa en les versions de temes seus en les quals col·laboren músics amics. És el cas de "Cósmica", que té el concurs de Santi Balmes (Love of Lesbian). El vi que se servirà per maridar amb el concert és l’Abadal Picapoll.
L’endemà, amb Alfred Garcia, el protagonisme vinícola se l’endurà l’Abadal Nurva. El cantant, compositor i productor d’El Prat de Llobregat presentarà els temes del darrer disc, T’estimo es te quiero, juntament amb èxits de la seva discografia anterior.
El darrer dia serà el torn de Manu Guix i del vi Abadal Cinc. El músic gira aquest any per presentar l’EP "Galàxies", on defensa l’expressió dels sentiments. Guix tocarà amb un piano de cua, acompanyat de la banda The Veterans, amb Toni Pagès (bateria), Jordi Franco (baix), Jordi Roquer (guitarra), Oriol Cusó (saxo) i Jaume Peña (trompeta). Diana Murr obrirà la vetllada amb les cançons pop del disc "Destronada", on indaga en la feminitat i el poder de la revolta.
