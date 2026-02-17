CRÍTICA / TEATRE
Deconstruïnt el somni americà
El grup Abraxas, del Foment Martinenc de Barcelona, va representar amb bon to l'obra "Tots eren fills meus" al concurs de Fals
Sisena funció del concurs de teatre Poble de Fals, que va passar dissabte passat per l’escenari de la població. En aquesta ocasió, el grup Abraxas, del Foment Martinenc de Barcelona, va presentar "Tots eren fills meus", d’Arthur Miller, estrenada el 1947 a Broadway. La formació va fer una proposta amb un escenari immersiu, fet que va donar proximitat amb el públic assistent.
La peça de Miller mostra la família Keller, que acaba de passar per una complicada situació. El patriarca, Joe, i el seu soci Steve van anar a la presó, condemnats per unes peces en mal estat enviades a l’exèrcit. En Joe n’ha sortit, però l’Steve encara és allà. La Kate, la mare, resta a l’espera d’un fill desaparegut, en Larry, durant la guerra i manté l’esperança que un dia torni. L’altre fill, en Chris, ha fet venir a l’Annie, que havia estat promesa del seu germà. Estan enamorats i volen casar-se. L’Annie no espera en Larry.
A l’obra de Miller, trobem la crítica evident de la responsabilitat individual. I una constant: la família com a eix dramàtic en la desconstrucció del model ideal de l’american way of life i el somni americà. La formació barcelonina va portar un projecte solvent i ben desenvolupat, amb un correctíssim elenc d’intèrprets.
El proper muntatge del concurs anirà a càrrec del grup de teatre de Santa Coloma de Queralt, amb "Red Pontiac", el proper 14 de març.
