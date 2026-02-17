Netflix estrenarà divendres la nova pel·lícula de David Victori
El director manresà signa el thriller psicològic «Cortafuego», amb Enric Auquer, Belén Cuesta i la igualadina Diana Gómez en el repartiment
Belén Cuesta i Enric Auquer són els protagonistes de "Cortafuego", la nova pel·lícula del director manresà David Victori, que Netflix estrenarà aquest divendres 20 de febrer per als abonats a la plataforma. El film, que també compta en el repartiment amb l’actriu igualadina Diana Gómez, és un thriller psicològic de 107 minuts i producció espanyola escrit a vuit mans per Javier Félix Echániz, Asier Guerricaechevarría, Jon Iriarte i el mateix David Victori.
El llargmetratge del manesà planteja una situació inquietant per a l’espectador. La Mara (Cuesta) és una dona que es queda vídua i, per tancar la ferida, va a la casa d’estiueig, al bosc, amb la seva filla, la Lide (Candela Martínez), el seu cunyat, Luis (Joaquin Furriel), la dona d’aquest, Elena (Diana Gómez) i el fill d’ambdós (Mika Arias). Un dia, però, la nena desapareix bosc endins després d’una discussió i un incendi forestal ho complica tot plegat encara més. Desobeïnt les ordres de la Guàrdia Civil, que obliga a desallotjar l’indret, la família decideix anar a buscar la nena jugant-s’hi la vida, amb l’única ajuda de Santi (Auquer), un forestal. A mesura que el foc avança, la Mara s’adona que allà està passant alguna altra cosa.
David Victori torna amb "Cortafuego" al thriller, un gènere que domina a bastament i al qual ja es va dedicar en anteriors produccions com la minisèrie "Tu también lo harías", que es va estrenar el 2023, i "No Matarás", una cinta amb Mario Casas que data del 2020. La música és de Federico Jusid i la fotografia d’Elías M. Félix.
