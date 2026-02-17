Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Netflix estrenarà divendres la nova pel·lícula de David Victori

El director manresà signa el thriller psicològic «Cortafuego», amb Enric Auquer, Belén Cuesta i la igualadina Diana Gómez en el repartiment

El director manresà David Victori

El director manresà David Victori / ARXIU/EDUARD VEGA

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Belén Cuesta i Enric Auquer són els protagonistes de "Cortafuego", la nova pel·lícula del director manresà David Victori, que Netflix estrenarà aquest divendres 20 de febrer per als abonats a la plataforma. El film, que també compta en el repartiment amb l’actriu igualadina Diana Gómez, és un thriller psicològic de 107 minuts i producció espanyola escrit a vuit mans per Javier Félix Echániz, Asier Guerricaechevarría, Jon Iriarte i el mateix David Victori.

Imatge del film, amb la igualadina Diana Gómez (quarta per l'esquerre)

Imatge del film, amb la igualadina Diana Gómez (quarta per l'esquerre) / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El llargmetratge del manesà planteja una situació inquietant per a l’espectador. La Mara (Cuesta) és una dona que es queda vídua i, per tancar la ferida, va a la casa d’estiueig, al bosc, amb la seva filla, la Lide (Candela Martínez), el seu cunyat, Luis (Joaquin Furriel), la dona d’aquest, Elena (Diana Gómez) i el fill d’ambdós (Mika Arias). Un dia, però, la nena desapareix bosc endins després d’una discussió i un incendi forestal ho complica tot plegat encara més. Desobeïnt les ordres de la Guàrdia Civil, que obliga a desallotjar l’indret, la família decideix anar a buscar la nena jugant-s’hi la vida, amb l’única ajuda de Santi (Auquer), un forestal. A mesura que el foc avança, la Mara s’adona que allà està passant alguna altra cosa.

Notícies relacionades

David Victori torna amb "Cortafuego" al thriller, un gènere que domina a bastament i al qual ja es va dedicar en anteriors produccions com la minisèrie "Tu también lo harías", que es va estrenar el 2023, i "No Matarás", una cinta amb Mario Casas que data del 2020. La música és de Federico Jusid i la fotografia d’Elías M. Félix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents