Paula Jim publica un nou senzill, "Ho vols tot"
La cantautora de Santpedor plasma "una situació emocional complexa" en la cançó i el videoclip que ja es poden escoltar i veure a les plataformes digitals
Pop intimista amb un missatge franc: així és "Ho vols tot", el nou senzill de la cantautora de Santpedor Paula Jim. La cançó ja està disponible a les plataformes de reproducció digital, inclòs el videoclip a Youtube.
"Ho vols tot" "és un single de pop intimista que parla de voler les coses clares i entendre que no tot s’hi val", explica Jim, santpedorenca nascuda el darrer any del segle passat. "La cançó neix d’una situació emocional complexa, explicada des d’un lloc honest i directe, on decidir marxar esdevé un acte de coherència amb una mateixa", afegeix l'artista, que inscriu el nou tema en el gènere del pop alternatiu en català.
La voluntat de Paula Jim és treure un altre senzill "abans de l'estiu", apunta en conversa amb Regió7. "En principi és un senzill individual", matisa, "així i tot, tinc molt present fer un disc, però no crec que aquests singles hi estiguin relacionats".
En el videoclip de la cançó que ha estrenat Jim, s'hi pot veure la presència destacada del massís de Montserrat i la natura, l'aire lliure. "El tema combina una base pop delicada amb una producció cuidada que acompanya el to emocional de la lletra sense exagerar-lo, deixant espai a la veu i el missatge", explica Jim sobre la producció.
La música com a espai segur
En una entrevista publicada el passat mes d'octubre en aquest diari, Jim va reconèixer que "la música és una via d'escapament quan estic en situacions que no puc gestionar amb paraules, és la manera d'expressar tot el que sento". En aquest sentit, l'artista de Santpedor afegeix que "després d'un temps sense publicar, "Ho vols tot" marca l'inici d'una nova etapa artística, amb una proposta més madura i personal, i serà el primer avançament d'un nou camí musical".
La cantautora té clar que vol perseverar en el món de la música i, com va admetre en l'esmentada entrevista, "no tothom hi té cabuda, si fas música amb l'únic objectiu de triomfar, et frustraràs molt, la clau està a fer-ho per un mateix".
Una mirada introspectiva, alhora que clara i honesta, que es reflecteix en una cançó on Jim acaba cremant una nota de paper amb el missatge "Sé que sents el mateix, però això ara no pot ser".
Entre les experiències recents, Jim recorda la participació fa un any en l'OP Fest, un concurs de cançons originals en català en el qual va arribar a la final dels catorze millor de tot el país. Malauradament, una afonia va frustrar les seves aspiracions. Però la vivència la va ajudar a guanyar seguretat i confiança i ja se sent preparada per afrontar el rol de cantant en un grup propi.
