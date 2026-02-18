La pel·lícula "Hamnet" catapulta la venda de la novel·la original amb més de 20.000 nous exemplars venuts
El fenomen propiciat per l'adaptació cinematogràfica permet arribar a nous lectors, comença a repercutir en altres llibres de Maggie O'Farrell i es perfila com un dels super-vendes de Sant Jordi
Eli Don/Guillem Roset (ACN)
La pel·lícula "Hamnet" ha catapultat la venda de la novel·la original escrita per Maggie O’Farrell amb més de 20.000 nous exemplars venuts. Per part de Libros del Asteroide s’han comptabilitzat uns 15.000 exemplars de la novel·la i uns 3.000 de l’edició especial il·lustrada d'aquest 2026. En el cas de la versió catalana, l’Altra Editorial n’ha venut més de 3.000 en un mes i mig, i ja pronostica que pot ser un dels llibres més demanats de cara a Sant Jordi. Les editorials expliquen a l’ACN que el fenomen els permet arribar a nous lectors, alguns de més joves, i que també ha començat a repercutir en altres llibres de la mateixa autora. “L’impuls del film ha superat les nostres expectatives”, celebren.
"Hamnet" explica la història de l’Agnes, una jove remeiera que viu en un petit poble d’Anglaterra. És allà on coneix i s’enamora d’un professor de llatí, amb qui decideix formar una família. El seu matrimoni, però, topa amb una inesperada tragèdia que els canvia la vida. Partint de la història familiar de Shakespeare, O’Farrell transita entre ficció i realitat per recrear un succés que va inspirar una de les obres literàries més conegudes de tots els temps.
A la vegada, reivindica amb tendresa tot un seguit de personatges que es van quedar als marges i posa l’accent en temes com la vida familiar, l’afecte, el dolor o la pèrdua. La novel·la es va publicar el 2020 i l’any següent va arribar en castellà i català de la mà de Libros del Asteroide i L’Altra Editorial, respectivament.
Aquest 2026 s’ha estrenat a les sales de cinema l’adaptació cinematogràfica de l’obra, dirigida per Chloé Zhao i amb Jessie Buckley i Paul Mescal encapçalant el repartiment. Aquesta conjuntura ha donat un gran impuls a la novel·la, tal com relaten les dues editorials. “Ja vam notar una pujada de vendes quan va sortir el tràiler i havíem previst un interès renovat coincidint amb la sortida, però el que ha passat és espectacular”, admeten des de Libros del Asteroide, “hem venut pràcticament deu vegades més aquestes últimes tres setmanes, que en les mateixes de l'any anterior”.
En la mateixa línia s’expressa Eugènia Broggi, de L’Altra Editorial, que subratlla que ha funcionat de meravella. “Ja era un llibre que s’estava venent molt bé, però amb aquesta empenta encara ha anat millor”, afegeix, “els llibreters ens diuen que la gent el demana arreu del territori i, de fet, l’estem reimprimint perquè pot ser un dels grans llibres de Sant Jordi”.
Una adaptació que capta l’essència
L’acostament que ha fet Zhao a l’obra convenç el públic i també als editors, que reconeixen que es tracta d’una bona pel·lícula. Des de L’Altra, Broggi sosté que és evident que hi ha coses que no s’han portat a la pantalla gran, però el motiu principal és que es tracta d’una novel·la llarga. “Hi ha dos capítols centrals de la novel·la que no apareixen, però és una bona adaptació que captura bé l’esperit de la història i dels personatges”, afirma.
Libros del Asteroide recorda que el llenguatge literari no és el mateix que l’audiovisual, i valora positivament que la pel·lícula sigui fidel a la novel·la i que posi èmfasi en el patiment per la mort d’un fill i les diferents maneres de transitar el dol. “El llibre ja era un ‘bestseller’ i ara arriba a un públic encara més ampli i, fins i tot, una mica més jove”, afegeix.
De fet, des del mes de gener passat es troba entre els deu primers pel que fa als llibres més venuts, en català i castellà. En el seu cas, l’any passat van treure també una edició d’’Hamnet’ il·lustrada per Laura Agustí que va ser molt ben rebuda. “Sempre ha sigut un llibre de bones vendes i ara el film l’ha tornat a col·locar on ja havia estat el 2021”, assenyala.
Revulsiu per altres històries d’O’Farrell
Maggie O'Farrell és una novel·lista que no només ha escrit "Hamnet", sinó també altres títols com "El retrat de matrimoni", "L’estranya desaparició d’Esme Lennox" o "Aquest deu ser el lloc". Broggi ho té clar: “Si t’agrada un llibre seu, és possible que t’agradi la resta perquè realment valen tots molt la pena”, explica. També admet que el fenomen "Hamnet" ha arrossegat en certa manera la resta de títols, tot i que insisteix que és una autora “fiable”.
Igualment ho assegura Libros del Asteroide. “És una autora que meravella i si en llegeixes un títol és probable que la vulguis continuar llegint, els nous lectors que l’han descobert s’han començat a interessar per la seva obra i estem notant un petit repunt”, conclou l’editorial.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà