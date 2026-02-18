"La veu envelleix i si l’has maltractat, no recupera"
L'actor i cantant amb arrels cardonines compagina els escenaris amb la rehabilitació de persones amb patologies vocals
Et despertes i no tens veu. Pot ser per un refredat etern o per una nit de música alta i crits. Just aleshores lamentes no haver-la cuidat i busques remeis ràpids. Segurament t’hi has trobat més d’un cop. I això reforça la sentència del vocal coach amb arrels cardonines Bernat Barat (Barcelona, 1998): «La veu és la gran oblidada». Només hi pensem quan falla.
La seva feina com a vocal coach no s’entén sense l’escena. És actor i cantant. Actualment participa a Un musical de pel·lícula, de la Fundació La Caixa, i, després del CaixaForum de Barcelona, girarà per Espanya. També serà solista al Cantània 2026 de L’Auditori. Tot i viure a Barcelona, el vincle amb el Bages l’ha portat a la Nit de Musikaals del Kursaal de Manresa i a Bandera Negra de Cardona, on va ser protagonista i director musical. Estima Cardona com si fos «casa seva», confessa. Hi té la família i hi «passa els caps de setmana».
És inconformista de mena, i del seu hobby, va voler-ne fer una professió. Es va formar a Aules - Arts Escèniques, dirigida per Daniel Anglès, on va descobrir la fascinació pel mecanisme fonatori: «Allà em vaig convertir en un friki de la veu». Va aprofundir en aquest interès amb la seva primera feina com a docent de piano i cant.
Poc després, una lesió vocal de la seva parella, també artista, va ser decisiva. En una revisió mèdica, la curiositat el va delatar i la foniatra li va recomanar estudiar Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu a Blanquerna. Va ser l’empenta que necessitava. S’hi va apuntar i hi va trobar una manera de seguir vinculat al món de l’escena a través de la rehabilitació vocal. «Com que no és fàcil viure d’actor, una bona alternativa és ajudar la gent que hi forma part amb el treball de la veu», explica.
Com a vocal coach, quan treballa en una obra, pot ajudar els altres professionals a entrenar i cuidar la veu, creant rutines saludables per prevenir lesions de l'elenc. A banda de les seves feines com a artista, treballa a l’escola Barcelona Veu Experience, on compagina les classes de cant amb la rehabilitació.
Recorda que la veu no és exclusiva dels artistes, sinó una eina de treball per a molts professionals, com mestres o professors de gimnàs. Lamenta que sovint no en valorem la importància fins que la perdem, ja sigui per una patologia o per un mal ús. «La veu envelleix i si l’has maltractat, no recupera», avisa. També en destaca el valor identitari: «Som capaços de reconèixer algú només en sentir-lo parlar, sense veure’l físicament».
Barat vol continuar reivindicant la importància d’una bona salut vocal mitjançant la docència i el vocal coaching. «Veure la gent assolir els resultats que busca amb la teva ajuda et fa sentir satisfet», apunta. Espera poder seguir compaginant els musicals amb la pedagogia de la veu. La fórmula de la seva felicitat és simple: no apartar-se mai dels escenaris.
