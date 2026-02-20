Col·loqui amb Jan Buxaderas sobre la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge"
La trobada amb el públic tindrà lloc a les 21.30 h a la sala 1 de Bages Centre i també hi participarà el meteoròleg Jordi Cruz, autor del llibre sobre la tragèdia amb set morts de l'any 2000
Els espectadors que assisteixin avui divendres a la projecció de la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge", prevista per a les 19.35 h a la sala 1 de Bages Centre de Manresa, podran quedar-se posteriorment al col·loqui sobre el film en el qual participarà l'actor manresà Jan Buxaderas, un dels intèrprets del film en el qual també hi ha un altre manresà, Carles Gilabert. La trobada amb el públic comptarà, així mateix, amb la presència de Jordi Cruz, el meteoròleg terrassenc que va reconstruir els fets que narra el film en el llibre "3 nits de torb i 1 Cap d'any" (Símbol Editors).
Dirigida per Fernando Trullols, la pel·lícula protagonitzada per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez rememora la tràgica mort de set excursionistes que el 30 de desembre del 2000 estaven a la zona del Balandrau, al Ripollès, quan el torb els va enxampar sense poder-ne escapar. En el repartiment figuren Jan Buxaderas i Carles Gilabert, que interpreten dos dels bombers voluntaris del parc de Campdevànol que van participar en el rescat.
La projecció d'avui començarà a les 19.35 h -també n'hi ha a les 17.15 i les 22 h- i el col·loqui s'iniciarà aproximadament cap a les 21.30 h.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca