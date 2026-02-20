Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Col·loqui amb Jan Buxaderas sobre la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge"

La trobada amb el públic tindrà lloc a les 21.30 h a la sala 1 de Bages Centre i també hi participarà el meteoròleg Jordi Cruz, autor del llibre sobre la tragèdia amb set morts de l'any 2000

Jan Buxaderas, a la dreta, és un dels intèrprets del film sobre la tragèdia del Balandrau

Jan Buxaderas, a la dreta, és un dels intèrprets del film sobre la tragèdia del Balandrau / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Els espectadors que assisteixin avui divendres a la projecció de la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge", prevista per a les 19.35 h a la sala 1 de Bages Centre de Manresa, podran quedar-se posteriorment al col·loqui sobre el film en el qual participarà l'actor manresà Jan Buxaderas, un dels intèrprets del film en el qual també hi ha un altre manresà, Carles Gilabert. La trobada amb el públic comptarà, així mateix, amb la presència de Jordi Cruz, el meteoròleg terrassenc que va reconstruir els fets que narra el film en el llibre "3 nits de torb i 1 Cap d'any" (Símbol Editors).

Dirigida per Fernando Trullols, la pel·lícula protagonitzada per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez rememora la tràgica mort de set excursionistes que el 30 de desembre del 2000 estaven a la zona del Balandrau, al Ripollès, quan el torb els va enxampar sense poder-ne escapar. En el repartiment figuren Jan Buxaderas i Carles Gilabert, que interpreten dos dels bombers voluntaris del parc de Campdevànol que van participar en el rescat.

Notícies relacionades i més

La projecció d'avui començarà a les 19.35 h -també n'hi ha a les 17.15 i les 22 h- i el col·loqui s'iniciarà aproximadament cap a les 21.30 h.

