Ensenyar als més petits què són el jazz i els boleros amb música i molt d'humor
L'espectacle 'Postres de músic' de la companyia manresana CordeRRoure arriba a l'Espai Cultural Fabrica Vella de Sallent aquest diumenge
La funció mostra el viatge d’un pianista i un cuiner que volen aprendre a cuinar i a «tocar» les postres de músic i, en el procés, van coneixent un munt d’estils musicals diferents
En temps de pop i reggaeton, ensenyar als més petits què és el jazz, l'òpera i els boleros és més important que mai. I per aconseguir-ho, va néixer Postres de músic, un espectacle teatral i molt musical, en què un cuiner i un pianista exploren els diferents estils a través de les receptes que troben en un llibre màgic. La producció de la companyia CordeRRoure, del manresà Ernest Coma, està protagonitzada per ell mateix i el sallentí Eduard Puigrodon, i el matí d'aquest diumenge 22 la portaran a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent.
"Molts nens i nenes estan perdent la referència dels diferents estils musicals", apunta el creador del projecte, Ernest Coma. Per això, va fer un espectacle que revertís aquesta tendència a través de l'humor i, per descomptat, de la música en directe. De recepta en recepta, el xef i el pianista que, respectivament, volen cuinar i "tocar" les tradicionals postres de músic, faran viure un excitant viatge a tots els espectadors mentre els apropen a un munt d'estils ben diferents entre ells.
L'espectacle arribarà a Sallent després d'haver-se estrenat a Barcelona el passat setembre i d'haver girat en diferents centres cívics de la ciutat comtal gràcies al circuit Barcelona Districte Cultural. Paral·lelament, també han dut la producció a altres municipis com Vidreres i Barberà del Vallès, així com al Bages, en concret a Sant Joan de Vilatorrada i Artés.
I tot i que els seus primers mesos de rodatge han tingut una molt bona rebuda a Barcelona, Coma assegura que "jugar a casa sempre és més especial". En aquests casos, "et venen a veure els teus, persones que t'han vist néixer i créixer i això ho fa més emotiu", afegeix. La funció d'aquest diumenge, a més, tindrà un punt sentimental afegit, ja que l'altre actor que coprotagonitza l'espectacle amb el paper de pianista, Eduard Puigrodon, i el director de la producció, Climent Sensada, són fills de Sallent.
La funció es farà a les 11.30 h d'aquest diumenge 22 de febrer, a la sala Jordi Fàbregas de l'Espai Cultural Fàbrica Vella del municipi bagenc. Les entrades generals tenen un preu de 8 euros; per als menors de 18 anys valen 5 euros; i per als menors de 4 són gratuïtes.
Dinamitzador del Carnaval infantil de Manresa
Amb una dècada de trajectòria a l'esquena, la productora CordeRRoure es va encarregar de part de la dinamització del Carnestoltes infantil de Manresa el passat diumenge 15, enguany ambientat en el món del circ. Per això, Coma va esdevenir el "mestre de cerimònies" de la festa durant l'arribada de les comparses, va donar la benvinguda al Rei i la Reina Carnestoltes a la plaça de la Font de les Oques i, després, va entretenir grans i petits durant una estona més.
A banda, la companyia també s'ha encarregat de dinamitzar els Carnestoltes familiars d'Artés, Castellbisbal, o el del barri barceloní de la Teixonera. A més, dins l'oferta de serveis que ofereix hi destaquen el disseny d'animacions per a qualsevol mena de celebració, fer de speaker per dinamitzar actes i, fins i tot, "tallers de l'humor" per transformar qualsevol situació en una experiència positiva.
