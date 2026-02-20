El Museu de Manresa es compromet amb la seva col·lecció de fotografia
La Sala del Claustre acull fins al 15 de març una exposició que presenta en societat un fons valuós i alhora poc conegut, amb imatges de 23 artistes
Les dues mil fotografies que fa trenta anys que adquireix i conserva són probablement un dels conjunts d'obra d'art menys coneguts dels fons del Museu de Manresa. Per aquest motiu, pren especial relleu l'exposició "La fotografia al museu. Compromís per a una col·lecció", que es va inaugurar ahir a la tarda a la Sala del Claustre: per primer cop, "presentem la col·lecció en societat", va explicar el comissari Enric Casas. Imatges de 23 autors nascuts a Manresa o vinculats al territori donen cos a una mostra que és, alhora, i com diu el subtítol, un compromís de futur.
LA FOTOGRAFIA AL MUSEU
Lloc: Museu de Manresa. Sala del Claustre. pl. Santi Ignasi, 14-16. Manresa.
Dates: fins al 15 de març. Obert de dijous a dissabte, de 10 a 18 h; diumenges i festius, de 10 a 15 h.
Entrada lliure.
Consultar activitats a museudemanresa.cat.
"Foto Art Manresa celebra 50 anys i el Francesc Vilà, director del museu, em va demanar com ho podíem vincular amb una exposició, i vam pensar en el propi fons", va comentar Casas. "Aleshores, amb l'equip del museu vam pensar a presentar una selecció representativa, amb obres de 23 fotògrafs", va afegir. "La vídua de Modest Francisco, la Carme Serra, va donar bona part del llegat del seu marit a l'arxiu, sobretot la fotografia més comercial, i la més creativa va anar al museu", va apuntar.
A més del de Modest Francisco, els altres noms presents a l'exposició són els de Cristina Zafra Vizcaíno, Rosalina Camps Compañó, Maria Dolors Cots Soler, Josep Grifoll Casas, Vicenç Orriols Espunyes, Ramon Grau Coll, Elisabetta Pini -una italiana que va fer estada a Manresa mentre realitzava un doctorat sobre fàbriques del Cardener-, Ignasi Rubinart Pujol, Adelina Putellas Juvells, Genís Sáez Molina, Joan Segon Comellas, Carme Serra Torras, Isidre Trullàs Estrany, Albert Vidal Aranès, Santi Viladrich Pujol, Ferran Faja Puig, Santi Bajona Pardo, Enric Casas Bardolet, Robert Gardeñas Carreras i Josep Barés Soler.
Així mateix, la mostra fa una aclucada d'ull a dues altres instàncies fotogràfiques. D'una banda, s'hi exhibeix la còpia que té el museu de la fotografia més antiga de Manresa que es conserva, la vista des del riu que va fer Charles Clifford el 1860, l'original de la qual és a la Biblioteca Nacional de Madrid. De l'altra, i en un gest de complicitat amb l'Arxiu Comarcal, un altre gran dipositari de fotografies, s'ensenya una imatge de Josep Maria Rosal (1908-1983), un rellevant fotògraf i cineasta manresà.
"Hem de normalitzar la presència de la fotografia a les col·leccions dels museus", va afirmar Casas. El de Manresa és encara en obres i caldrà veure quin pes tindrà la fotografia en la nova museografia. Un treball que ja no pilotarà Francesc Vilà, històric director del museu que s'ha jubilat. L'Ajuntament publicarà aviat el concurs públic que ha de trobar-li relleu.
