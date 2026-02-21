Alba Careta apropa cançons de bressol tradicionals a alumnes de l’escola de Fonollosa
Els infants van interpretar amb la cantant melodies que formen part del projecte Udolç
Regió7
Manresa
L’Associació Patrimoni Obert va fer possible que dimecres la trompetista, cantant i creadora artística Alba Careta protagonitzés una singular acció pedagògica amb 39 alumnes de tercer i quart de primària de l’escola Sant Jordi de Fonollosa. Els nens i nenes van interpretar, conjuntament amb Careta, cançons de bressol que formen part del projecte Udolç que, conjuntament amb Càntut, recupera peces tendres de criança que han passat de generació en generació fins arribar a l’actualitat.
