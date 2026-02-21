MANRESA
La Tronada fa pujar el preu de la Llum
Foc, fum i soroll inunden la plaça Major durant la matinal festival amb la tradicional Tronada manresana
Fascinació, misteri i repulsió a parts iguals. I, sobretot, una curiositat gairebé malsana. El foc i l'estrètip dels petards sempre generen expectació. Com avui al matí, quan la plaça Major de Manresa ha viscut un ampli repertori d'actes populars de la primera meitat del dia de la Festa de la Llum. Entre els més esperats -i temuts-, la sempre impactant Tronada manresana, a càrrec de Pirotècnia Tomàs.
Les autoritats presents, amb l'alcalde Marc Aloy i el bisbe de Vic Romà Casanova al capdavant, han arribat a la plaça després d'assistir a la missa i de presenciar la pujada i la baixada del pilar de quatre, a càrrec dels Tirallongues, a les escales del Carme. Abans de les ballades de la imatgeria i les sardanes, però, ha estat el torn de la tradicional Tronada, que ha obligat molts dels presents a tapar-se les orelles per evitar que l'allau de decibels de tro se'ls fiquessin dins del cap. La successió d'espetecs en cadena ha provocat una fumera primer blanca i després negrosa que ha pintat el cel d'un gris trencat.
En aquell moment, la plaça ja era prou plena, tenint present, però que s'havia deixat un gran forat buit al centre per evitar el contacte del públic amb la pirotècnica.
Després d'uns instants prou llargs de soroll, la brigada de neteja ha actuat amb celeritat i diligència per deixar la plaça neta, llesta per a l'aparició en escena de la imatgeria i, després, els voluntaris que s'han apuntat a dansar amb el Ball del Rossinyol i el Ball de la Bolangera de Manresa.
