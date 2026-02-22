El carrer del Balç manté l’atractiu turístic i confia reobrir en les properes setmanes
La jornada de portes obertes de la Llum va refermar la popularitat d’un actiu cultural que porta un any i mig sense operar amb normalitat per unes mancances que els responsables preveuen subsanar aviat
És qüestió de setmanes que el carrer del Balç recobri la normalitat que va perdre fa un any i mig, però mentrestant obre en dates assenyalades com la Festa de la Llum o la Fira de l’Aixada i l’afluència de visitants demostra que el vestigi del passat medieval de Manresa i, alhora, atractiu turístic manté intacte el seu encant. El pronòstic és d’Ivan Padilla, director executiu de l’empresa municipal Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires: «els problemes pendents tenen a veure amb la comoditat i l’atenció al públic, però s’han de resoldre aviat».
Una dècada amb 177.151 visitants
Les dades confirmen el carrer del Balç com un dels grans atractius turístics de la ciutat. L’Ajuntament de Manresa va assumir-ne la gestió el 2016, amb la constitució de la Fundació Turisme i Fires, i des d’aleshores han passat 10 anys i 177.151 visitants. En el balanç s’hi ha de fer constar l’efecte de la pandèmia, ja que el 2020 el ritme va baixar a 13.160 visitants, i el següent es va quedar amb 5.338. També cal esmentar la incidències de les obres: 12.383 el 2025. L’any rècord va ser el 2022, amb 23.900 visitants.
El carrer del Balç es va inaugurar com a actiu cultural durant la Fira de l’Aixada del 2001, i 10 anys després va obrir portes de forma regular, una situació que es va aturar el 2024 per la realització d’unes obres. El que havia de ser una aturada temporal s’ha anat perllongant perquè hi ha tres punts en els quals cal actuar: la climatització, el control informàtic dels audiovisuals que es projecten als visitants i un vidre de l’entrada que, explica Padilla, no té fàcil resolució per una qüestió geològica. «Encara que el vidre tardi una mica més, amb els altres dos problemes resolts ja podríem reobrir», explica el director: «i això ha de passar en les properes setmanes».
Tres caps de setmana seguits obert
De moment, doncs, el carrer del Balç s’obre a la ciutadania com a part del recorregut de les visites guiades de l’Oficina de Turisme i en dates especials del calendari festiu de la ciutat. De fet, el Balç va acollir la setmana passada el festival artístic Jardins de Llum, va repetir ahir i tornarà a ser accessible de forma gratuïta el proper cap de setmana amb motiu de la Fira de l’Aixada.
«El Balç resulta atractiu, la gent que acudeix a l’Oficina de Turisme demana veure’l», afegeix Padilla. Ahir, hi havia un centenar de persones que hi van accedir després d’apuntar-se prèviament, tal com es recomanava, però qui arribava sense aquest requisit també podia entrar i durant tot el matí es va registrar un notable moviment de visitants. «Hi ha qui repeteix, qui porta amics o familiars, qui ve per primer cop», apunta: «el Balç sempre té gent».
"M'agrada el tema medieval"
Dos dels visitants que van treure el cap al carrer de la Manresa del segle XIV eren el Xavier Mora i la Joana Lorente, que venien expressament d’Olesa de Montserrat per participar en la Festa de la Llum recorrent el Balç. «És el primer cop que venim», reconeixien. «Ens agrada fer turisme i aquest carrer és una oportunitat excepcional», indicava la Joana: «m’agrada el tema medieval, les pel·lícules ambientades en aquesta època».
El Balç és un dels elements patrimonials de la Manresa medieval però no l’únic. I segurament en el primer lloc hi ha la basílica de la Seu que «ja vam visitar temps enrere, és molt maca». El Xavier, per la seva part, va remarcar que visites com aquesta «et permeten retrocedir al passat i conèixer com es vivia al segle XIV».
Una altra parella que aprofitar la festivitat van ser la Carlota Delgado i el Ferran Iglesias, que trobaven «molt interessant» poder saber com era la vida dels manresans de l’edat mitjana. «A vegades ens queixem, però hem de fixar-nos com malvivien aquella gent comparat amb nosaltres», afegia la Carlota, que també trobava que falta informació in situ. «Estaria bé saber cada casa com es deia», indicava a tall d’exemple.
El Francesc Royo i la Maria Ferré, per la seva part, van treure el cap al Balç amb un bagatge diferent, ja ella repetia i per a ell, fill del barri de Gràcia de Barcelona, era la primera vegada. «Hem de tenir cura que aquest patrimoni no es perdi», reflexionava el Francesc. La parella venia del Museu del Barroc, que van qualificar «d’espectacular», és «molt ferm». Per ambdós, «és important mantenir els vestigis que expliquin la vida dels nostres avantpassats».
Més de mil persones al museu
Durant la jornada d’ahir també hi va haver portes obertes al Museu del Barroc, que va celebrar el segon aniversari. Al llarg del dia, van passar per les sales 627 visitants, dels quals 207 van dur a terme la nova activitat familiar, segons fonts de l’Ajuntament de Manresa. El mateix edifici també acull El petit museu, una selecció d’obres del Museu de Manresa que s’exposen temporalment mentre duren les obres de remodelació, i va ser visitat per 329 persones. L’exposició de la col·lecció de fotografia del museu, a la Sala del Claustre, va aplegar 243 visitants. En total, hi va haver 1.199 persones, a les quals se sumen els 260 assistents a l’espectacle de l’esmentat aniversari de l’equipament.
