CINEMA
Triomf turc a la Berlinale
El festival de la capital alemanya premia amb l'Os d'Or la pel·lícula "Yellow Letters", un drama polític dirigit per Ílker Çatak
Esteve Soler
Aquest dissabte s’ha concedit el palmarès de la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema de Berlín. Tot i que som davant d'un dels certàmens més prestigiosos del món, molts recordaran aquesta edició 2026 més per l'enrenou polític i mediàtic que pel cinema projectat.
El fet que tant el president del jurat, el cineasta Wim Wenders, com el propi festival es neguessin a condemnar la situació de Gaza, ha provocat que cada dia tots els participants s’haguessin de mullar o no amb la seva respectiva opinió al respecte. Una situació que s’ha repetit amb molta tensió i amb puntuals interrupcions en els parlaments dels guanyadors durant la cerimònia de premis. Tot i que de vegades els premis parlen per ells mateixos.
Triomfadors turcs
La turca "Yellow Letters", d’Ílker Çatak, ha marxat a casa amb l’Os d’Or al millor film abordant un drama polític sobre una parella d’artistes crítics que veuen com les mesures arbitràries de l’estat els arrabassen feina, casa i estabilitat.
També ha estat oportú el gran premi del jurat per la denúncia a les massacres "Salvation", de l’igualment turc Erkin Alper, mentre el premi del jurat l’ha rebut un emotiu estudi de l’envelliment: "Queen at sea", de Lance Hammer, que va agrair el premi al mateix Wim Wenders, per inspirar-lo amb "El cielo sobre Berlin".
Grant Lee ha guanyat el premi al millor director per l'estilitzada "Everybody digs Bill Evans" i els premis interpretatius se’ls han repartit la gran Sandra Hüller, tota una institució al país, per "Rose", i els dos entranyables ancians de "Queen at sea", Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall. El millor guió se l’ha endut "Nina Roza", de la canadenca Geneviève Dulude-de Celles, pel seu acostament líric i sensible als temes del desarrelament, la identitat i les relacions familiars.
Premi català
En el palmarès també trobem tres produccions espanyoles. Un dels premis més emblemàtics, el Teddy Award, a la millor pel·lícula LGTBIQ+ en competició, l’ha obtingut "Iván & Hadoum", d’Ian de la Rosa, una proposta sobre l’amor entre dos companys que treballen en un hivernacles al sud d’Espanya, que ha merescut els elogis unànimes de la crítica. Per altra banda, la coproducció amb Mèxic "Chicas tristes" ha rebut l’Os de Cristall i el gran premi del jurat a la secció "Generation 14Plus", i el projecte català "Cura Sana", que adapta el curt homònim de Lucía G. Romero, inicia la seva trajectòria amb el Gen-Z Audience Award.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos