Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

CINEMA

Triomf turc a la Berlinale

El festival de la capital alemanya premia amb l'Os d'Or la pel·lícula "Yellow Letters", un drama polític dirigit per Ílker Çatak

Ilker Catak mostra l'Os d'Or que va merèixer segons el jurat de la Berlinale

Ilker Catak mostra l'Os d'Or que va merèixer segons el jurat de la Berlinale / FABIAN SOMMER/EFE

Esteve Soler

Manresa

Aquest dissabte s’ha concedit el palmarès de la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema de Berlín. Tot i que som davant d'un dels certàmens més prestigiosos del món, molts recordaran aquesta edició 2026 més per l'enrenou polític i mediàtic que pel cinema projectat.

El fet que tant el president del jurat, el cineasta Wim Wenders, com el propi festival es neguessin a condemnar la situació de Gaza, ha provocat que cada dia tots els participants s’haguessin de mullar o no amb la seva respectiva opinió al respecte. Una situació que s’ha repetit amb molta tensió i amb puntuals interrupcions en els parlaments dels guanyadors durant la cerimònia de premis. Tot i que de vegades els premis parlen per ells mateixos.

Triomfadors turcs

La turca "Yellow Letters", d’Ílker Çatak, ha marxat a casa amb l’Os d’Or al millor film abordant un drama polític sobre una parella d’artistes crítics que veuen com les mesures arbitràries de l’estat els arrabassen feina, casa i estabilitat.

També ha estat oportú el gran premi del jurat per la denúncia a les massacres "Salvation", de l’igualment turc Erkin Alper, mentre el premi del jurat l’ha rebut un emotiu estudi de l’envelliment: "Queen at sea", de Lance Hammer, que va agrair el premi al mateix Wim Wenders, per inspirar-lo amb "El cielo sobre Berlin".

Grant Lee ha guanyat el premi al millor director per l'estilitzada "Everybody digs Bill Evans" i els premis interpretatius se’ls han repartit la gran Sandra Hüller, tota una institució al país, per "Rose", i els dos entranyables ancians de "Queen at sea", Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall. El millor guió se l’ha endut "Nina Roza", de la canadenca Geneviève Dulude-de Celles, pel seu acostament líric i sensible als temes del desarrelament, la identitat i les relacions familiars.

L'actriu alemanya Sandra Huller va guanyar el premi a la millor interpretació

L'actriu alemanya Sandra Huller va guanyar el premi a la millor interpretació / CLEMENS BILAN/EFE

Premi català

Notícies relacionades i més

En el palmarès també trobem tres produccions espanyoles. Un dels premis més emblemàtics, el Teddy Award, a la millor pel·lícula LGTBIQ+ en competició, l’ha obtingut "Iván & Hadoum", d’Ian de la Rosa, una proposta sobre l’amor entre dos companys que treballen en un hivernacles al sud d’Espanya, que ha merescut els elogis unànimes de la crítica. Per altra banda, la coproducció amb Mèxic "Chicas tristes" ha rebut l’Os de Cristall i el gran premi del jurat a la secció "Generation 14Plus", i el projecte català "Cura Sana", que adapta el curt homònim de Lucía G. Romero, inicia la seva trajectòria amb el Gen-Z Audience Award.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
  2. Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
  3. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  4. Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
  5. Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
  6. Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
  7. Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
  8. Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos

Les imatges de la festa del Trinxat de Puigcerdà

Les imatges de la festa del Trinxat de Puigcerdà

François Provost (CEO de Renault Group): «A Europa tindrem 108 normatives fins al 2030, però cal ser pragmàtics: l’automòbil necessita estabilitat»

François Provost (CEO de Renault Group): «A Europa tindrem 108 normatives fins al 2030, però cal ser pragmàtics: l’automòbil necessita estabilitat»

Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any

Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any

Triomf turc a la Berlinale

Triomf turc a la Berlinale

El Pont del Diable recupera l’arc romà després d’onze mesos de restauració

El Pont del Diable recupera l’arc romà després d’onze mesos de restauració

Ja pots saber si has de pagar o no a la Declaració de la Renda 2025: consulta aquest simulador

Ja pots saber si has de pagar o no a la Declaració de la Renda 2025: consulta aquest simulador

La IA canvia les regles del joc a la universitat: «Els estudiants aprenen amb ChatGPT, no pas malgrat aquesta eina»

La IA canvia les regles del joc a la universitat: «Els estudiants aprenen amb ChatGPT, no pas malgrat aquesta eina»

L’operació Catalunya recobra el protagonisme del judici als Pujol amb la declaració de Villarejo

L’operació Catalunya recobra el protagonisme del judici als Pujol amb la declaració de Villarejo
Tracking Pixel Contents