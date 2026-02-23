L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Els refranys són senyal de saviesa
La navassenca Maria Estruch publica el llibre "Dites de pagès" amb el segell santvicentí Farell Editors
Convindrem que la merda no té molt bona premsa, però és ben cert que aquestes exquisideses són més aviat pròpies de la modernitat urbana. Perquè, antigament, es deia que «Qui té un bon femer, té un bon graner». A pagès, els excrements de tots els animals s’acumulaven per tenir adob per al camp. La frase és un dels nombrosos casos que aporta el llibre de la bagenca Maria Estruch Subirana (Sant Cugat del Racó, 1961), editat pel segell santvicentí Farell. «Tots plegats som hereus d’aquesta manera d’explicar-se el món lligada a la terra», explica l’autora en el text introductori del volum.
"Dites de pagès"
Maria Estruch Subirana
Farell Editors
17 euros / 120 pàgines
Llengua
A la masia es deia que «Casa amb corral, paradís terrenal», perquè tenir un corral volia dir que es disposava d’un ramat d’ovelles amb tot el que comportava (aliment, vestit, adob, ...), i sobre les estances, per exemple, «Estable sense aranyes, bestiar malalt», perquè si un lloc no era bo ni per les aranyes, segur que era totalment insalubre. Estruch exposa les dites i els refranys seguint un ordre temàtic: la masia, els parentius, les feines, les collites, els animals, el bosc, el menjar, ... Així mateix, fa un agraïment als informadors, persones que han anat omplint el cabàs de l’autora des de les primeres entrevistes, el 2002.
MÉS NOVETATS
"Comiats"
Julian Barnes
Angle Editorial
19,90 euros / 208 pàgines
Narrativa
Traducció d'Alexandre Gombau i Arnau
En el vuitantè aniversari, Barnes parla de l’amor, la memòria i la necessitat de saber com acomiadar-nos de la vida. Entre la ficció, l’assaig i les memòries, el gran escriptor anglès presenta al lector dos alumnes a qui va posar en contacte fa quaranta anys i ara ho torna a fer.
"El frau"
Zadie Smith
Jande
24,95 euros / 532 pàgines
Novel·la
Traducció de Marta Pera Cucurell
L’Eliza Touchet fa de mestressa de casa d’un novel·lista famós però acabat, una dona amb inquietuds. Un dia, queda fascinada pel judici que captiva Anglaterra que ha de decidir la identitat d’un sir. L’Eliza conclou que Anglaterra es pura façana i res és el que sembla.
"Punt d'aranya"
Nerea Pallares
Periscopi
19,95 euros / 224 pàgines
Novel·la
Traducció d'Eduard Velasco
Res no és el que sembla al poble de Camariñas, on arriba l’Ari per treballar de guia turística i al museu de puntes. Les dones de la localitat diuen prou perquè ja estan fartes de portar el pes del món al damunt i invoquen l’esperit de les tres aranyes, que ho capgira tot.
"Cómo matar a un chico en diez citas"
Shailee Thompson
Ediciones B
21,90 euros / 384 pàgines
Novel·la
Traducció de Noemí Jiménez Furquet
L’esdeveniment de cites ràpides al qual es presenta la jove Jamie Prescott no és la trobada rutinària per riure una estona que preveia. Després d’una apagada, un dels homes apareix amb el coll tallat i per terra hi ha altres cadàvers.
"Seguim amb vida"
Albert Casals
Edicions 62
19,90 euros / 224 pàgines
Memòries
Albert Casals té 35 anys i viu en una comunitat en els marges del sistema perquè es declaren anticapitalistes i prediquen l’anarquia relacional, la criança col·lectiva i el respecte per la natura. En el llibre retrobem el noi que es va fer famós fa 17 anys amb El món sobre rodes.
"Cardem en català"
Roger Miras, Xènia Hernández i Laura Boj
Rosa dels Vents
21,90 euros / 216 pàgines
Llengua, sexe
L’albergínia i el musclo són paraules que remeten a la gastronomia, però si entrem en el territori de la sexualitat ja podem imaginar per on van els trets. El llibre posa en relleu el valor del lèxic català i l’argot que, en la nostra llengua, permet referir-nos a les coses del sexe.
"El patrimoni cartogràfic de Catalunya"
Agustín Hernando
Efadós
39,50 euros / 304 pàgines
Cartografia, il·lustrat
Llibre ple de mapes i il·lustracions que explora la tradició cartogràfica de Catalunya, que arrenca al segle XVI. En el seu conjunt, la producció feta al llarg dels segles crea un patrimoni cultural de gran riquesa encara poc conegut.
"El secret de la reina"
Núria Pradas i Glòria Sabaté
Fanbooks
14,95 euros / 160 pàgines
+12 anys
La vida de la reina d’Aragó Margarida de Prades corre perill, l’any 1409. Cinc segles després, un ajudant de Gaudí a la Torre Bellesguard, descobreix un mirall que permet viatjar en el temps i la monarca apareix a la Barcelona modernista, on busca una carta que la protegeix.
