Bad Gyal, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul i Ana Mena actuaran als Goya

La presentadora de la gala d'aquest dissabte, Rigoberta Bandini, també cantarà a l'escenari de l'Auditori Fòrum CCIB

Bad Gyal actuant al 'Concert-manifest x Palestina' al Palau Sant Jordi de Barcelona

Bad Gyal actuant al 'Concert-manifest x Palestina' al Palau Sant Jordi de Barcelona / Marc Font

ACN

Barcelona

Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina i Ángeles Toledano actuaran aquest dissabte a la gala de la 40a edició dels Premis Goya, que se celebren a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

La cantant, compositora, actriu i presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, també pujarà a l'escenari per actuar en una cerimònia que tindrà presència del talent català en tots els moments musicals, segons ha informat l'Acadèmia del Cinema espanyola. Rigoberta Bandini presentarà la gala al costat de l'actor Luis Tosar.

