"Balandrau, vent salvatge" lidera la taquilla
La pel·lícula de Fernando Trullols i els actors manresans Carles Gilabert i Jan Buxaderas ha estat la més vista del cap de setmana a Catalunya
El primer cap de setmana de projecció a les sales comercials de cinema ha situat el film "Balandrau, vent salvatge" al capdamunt de les llistes de venda d'entrades. La pel·lícula que dirigeix Fernando Trullols, amb els actors manresans Jan Buxaderas i Carles Gilabert en el repartiment, ha estat la més vista del cap de setmana a Catalunya amb 27.500 espectadors.
"Balandrau, vent salvatge" recrea l'episodi de fúria climatològica que el 30 de desembre de l'any 2000 es va cobrar la vida de set excursionistes a la zona del Balandrau, a la comarca del Ripollès. Un dia assolellat es va transformar en un malson per culpa del torb, que va aixecar la neu i va resultar letal per la majoria dels qui eren a l'indret.
La pel·lícula explica la dissort que van viure les víctimes i l'operatiu de rescat, que va generar una gran expectació. Aquella data també va ser funesta per altres persones que passaven una jornada d'oci als Pirineus perquè el torb va escombrar també altres zones.
La cinta es va estrenar divendres i ha aconseguit liderar el cap de setmana essent present a només 80 sales. A més, el film s'ha situat en el Top-8 de la taquilla a escala estatal.
Àlvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez són el trio protagonista d'un film en el qual també figuren, a més de Gilabert i Buxaderas, Edu Lloveras, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Àgata Roca i Anna Moliner. Els manresans interpreten el paper de dos bombers que van participar en el rescat. Buxaderas encarna el fill de Siscu Carola, el bomber que va liderar l'operatiu de rescat.
Basat en el llibre "Tres nits de torb i un cap d'any" (Símbol Ed.), de Jordi Cruz, el llargmetratge té guió de Danielle Schleif i es va rodar en espais naturals de la vall de Boí, Camprodon i les estacions d'esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé.
"Balandrau, vent salvatge" ha estat produïda per Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents, Balandrau Films AIE i 3Cat, amb la participació de Filmin i Movistar, el suport de la Diputació de Girona l'ICC, l'ICAA i Audiovisual SGR, amb la col·laboració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Bombers de la Generalitat de Catalunya i FGC Turisme.
