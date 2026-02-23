‘Una batalla tras otra’ triomfa als BAFTA
La pel·lícula de Paul Thomas Anderson s’alça amb el premi a millor pel·lícula i ‘Valor sentimental’, amb el de millor pel·lícula de parla no anglesa.
Lucas Font
Una batalla tras otra s’ha convertit en la gran triomfadora dels BAFTA, els premis de l’Acadèmia del Cine Britànica. La pel·lícula de Paul Thomas Anderson es va alçar ahir amb sis estatuetes, entre les quals la de millor pel·lícula, direcció, muntatge, direcció de fotografia i guió adaptat.Sirat, per la seva banda, es va quedar a les portes d’aconseguir el guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa, que ha caigut finalment en mans de la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier.
Anderson va qualificar com un "enorme honor" el reconeixement per part dels acadèmics britànics, que han confirmat l’èxit d’una pel·lícula que partia com la gran favorita de la nit amb 14 nominacions. "Continuem fent pel·lícules sense por", va assegurar després de recollir l’últim guardó de la nit.
Hamnet, una altra de les grans favorites amb 11 nominacions, es va haver de conformar amb el premi a millor pel·lícula britànica, mentre que Frankenstein va aconseguir tres de les vuit estatuetes a les quals estava nominada: disseny de producció, vestuari i maquillatge i perruqueria. Los pecadores, la segona pel·lícula amb més nominacions de la nit (13), es va alçar amb el guardó a millor guió original i millor banda sonora original, a més del premi a millor actriu secundària per a Wunmi Mosaku. La gran perdedora de la nit va ser Marty Supreme, que no va aconseguir cap dels 11 premis a què aspirava.
Sorpresa de la nit
La gran sorpresa d’aquesta edició va ser la victòria del britànic Robert Aramayo com a millor actor principal per Incontrolable, batent els grans favorits: Timothée Chalamet per Marty Supreme i Leonardo Dicaprio per Una batalla tras otra. Aramayo també va aconseguir el guardó a millor estrella revelació, un triomf molt celebrat a la grada per John Davidson, la persona amb síndrome de Tourette en què s’inspira el personatge.
Sean Penn es va afegir a l’èxit d’Una batalla tras otra i va guanyar el reconeixement a millor actor secundari –per davant de Jacob Elordi (Frankenstein), Benicio del Toro (Una batalla tras otra) i Paul Mescal (Hamnet)–, mentre que la irlandesa Jessie Buckley es va alçar amb el de millor actriu, el segon guardó de la nit per a Hamnet.
La cerimònia, presentada per Alan Cumming i amb actuacions musicals de Jessie Ware i de les veus de Kpop Demon Hunters –Rei Ami, EJAE i Audrey Nuna–, va servir com a aperitiu de la gala dels Oscars, el pròxim 15 de març i en la qual Sirat torna a estar nominada, en aquest cas a millor so i a millor pel·lícula estrangera.
