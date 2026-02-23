Els pintors immortalitzen Manresa
El sabadellenc Antonio Darias va guanyar el 64è Concurs de Pintura Ràpida de la Llum que va organitzar el Cercle Artístic
Les obres dels 40 artistes s’exposen al Casino fins al dia 1 de març amb entrada gratuïta
El món dels concursos de pintura ràpida va fer parada aquest diumenge a Manresa amb la celebració de la 64a edició del Concurs de la Llum, que organitza el Cercle Artístic de Manresa. El certamen va coincidir en l’espai i el temps, el centre de la ciutat, el diumenge al matí, amb la celebració de l’Any Nou Xinès i amb els participants en les Tirades fotogràfiques, una nova activitat creada pels administradors de la Llum d’aquest 2026, l’entitat Foto Art Manresa.
El concurs va tenir la participació de quaranta participants, que es van ubicar en diferents punts del centre de Manresa. Així, no era gens estrany veure en indrets com els jardins del Casino un grapat de pintors amb els cavallets desplegats i les teles al damunt imprimint sobre el llenç blanc algun element del paisatge urbà.
Dels concursants, 27 van competir en la categoria d’adults i 13 en les diferents categories reservades als nens i les nenes. El primer premi, dotat amb 700 euros, va ser pel sabadellenc Antonio Darias Martínez, amb una pintura en la qual va plasmar una vista del Passeig Pere III en el primer tram des de la plaça Neus Català, amb la Casa Padró a l’esquerre i el quiosc a la dreta.
El berguedà Abel Florido va obtenir la segona plaça i la recompensa de 500 euros que li pertocava al mereixedor d’aquesta posició. «M’agrada aquesta vista», va explicar Florido a Regió7 mentre executava la pintura des d’un punt del carrer del Born proper a l’entrada a les places Fius i Palà i Sant Domènec. En la seva obra, al fons hi ha l’inconfusible edifici de la que va ser la Caixa de Pensions, projectat per Enric Sagnier.
Els quatre tercers premis, dotats amb 250 euros, van ser per Miguel Àngel Luna Gòmez, Yolanda Urango Serrano, Joan Buchaca Fernández i Josep Plaja López. El jurat va haver de deliberar entre una munió d’obres de gran interès, moltes de les quals signades per artistes que són destres en la pràctica de la pintura ràpida i habituals en els concurs que es duen a terme arreu del país. De fet, Florido recordava que la temporada va començar a mitjans de gener a la localitat valenciana de Guadassuar. I la setmana passada, va ser present al concurs de la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages.
En la categoria d’infants de 3 a 5 anys, el primer premi va correspondre a Jana Calvet Julian. Per la seva part, Ona Rigat Bayerri es va imposar en la categoria de 6 a 9 anys, mentre que Hanna López Sosa ho va fer en la de 10 a 13 anys.
Després del concurs i de la lectura del veredicte, es va inaugurar l’exposició de les obres dels participants, a l’Espai 7 del Casino. Amb entrada lliure, la mostra es pot visitar fins al dia 1 de març, cada dia menys dilluns de 17.30 a 20.30 h.
