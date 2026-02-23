FESTA DE LA LLUM
La fotografia ocupa el carrer i transforma Manresa en un plató
Les Tirades fotogràfiques de Foto Art van tenir ahir la complicitat de diverses entitats locals, que van fer de models per als retratistes
No és forassenyat preguntar què hi fa un romà armat amb casc, espasa i escut al volant d’un Cadillac llarg com un llagut. Ni perquè hi ha una colla de castellers dels Tirallongues penjats de la porta de ferro a l’entrada del pati del Kursaal. Ni molt menys perquè els Miquelets departeixen amistosament amb l’escriptor Joaquim Amat-Piniella fet estàtua o els jueus de l’Aixada llegeixen atentament fent companyia a la noia que veu passar la vida asseguda al banc de la Plana de l’Om. Tot de situacions singulars i inesperades es van esdevenir ahir simultàniament en diferents indrets del centre de Manresa en una de les novetats de la Festa de la Llum d’enguany, les Tirades fotogràfiques que van convertir espais emblemàtics de la ciutat en un seguit de platós naturals.
«La fotografia digital és la perfecció divina i l’analògica té la bellesa de la imperfecció», reflexionava amb saviesa i un punt mesurat i agraït de sarcasme l’Albert Vidal mentre al pati del Kursaal esperava que anessin passant les entitats, que van fer de models per un dia, per realitzar la imatge més institucional. Vidal és un dels fundadors de Foto Art Manresa, l’associació local que enguany compleix mig segle de vida i assumeix la condició d’Administradors de la Llum, i presumeix de «romàntic» en un món que ja no és el dels 70.
Amb la seva càmera de mig format que treu imatges quadrades de 6x6 cm en blanc i negre, l’Albert va ser durant el matí un dels nombrosos fotògrafs de tota mena i condició que van ocupar el centre de la ciutat. Menys ell, la resta van anar al darrere de la fotografia insospitada, la que llueix a Instagram o la que guardes tota la vida. És obvi que el digital li va guanyar la partida al seu predecessor i la immensa majoria dels qui retrataven al carrer, amb càmeres professionals o telèfons mòbils, sabien que, en cas de fallar, podien esborrar i tornar-hi, tranquil·lament, com la senyora que posava mudada tota ella amb els Armats d’esquena al Passeig Pere III. Les oportunitats s’han de caçar al vol.
Dimecres, Premi Amat-Piniella
Camí de la Fira de l’Aixada del proper cap de setmana, la Festa de la Llum depara diverses activitats. Demà (19 h), a l’Espai Plana de l’Om, se celebrarà una trobada de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer. Dimecres, al mateix lloc i hora, es lliurarà el 26è Premi Joaquim Amat-Piniella de narrativa a Marta Soldado. Dijous, al Casino (19 h), el reputat fotògraf Tino Soriano parlarà obre la fotografia i la mirada.
Circuit urbà
La mecànica de les Tirades fotogràfiques era senzilla alhora que atractiva es preveia la proposta: els Tirallongues, els Armats, els Geganters, els Jueus de l’Aixada, els Miquelets i el grup de recreació històrica Nautilus van anar passant al llarg del matí per la Plana de l’Om, la plaça Fius i Palà, la plaça Sant Domènec, la terrassa del Casino, el pati del darrere de l’edifici modernista, el pati del Kursaal i la plaça Neus Català, i en cadascun dels indrets feien de models, tant per a les fotografies més serioses de grup com per a d’altres més divertides i desacomplexades. L’activitat era oberta a tothom i, al costat dels retratistes de Foto Art, hi havia també els ciutadans que es van afegir a la convocatòria.
De Barcelona és el Marc Seriol, un veí del Poblenou de la capital catalana que es declara fan de la Fira de l’Aixada. «Hi he fet moltes fotografies», recordava. Davant del dilema de quina és la clau per fer una bona fotografia, explicava que «jo vaig fer pintura i escultura, ara vaig amb la càmera, és més fàcil, però saber trobar la teva obra és important tenir la idea, integrar-te amb la gent, ... disparar és l’última part del procés». El proper cap de setmana tornarà a fitxar en una Manresa en la qual, malgrat haver-la visitat diverses ocasions, ahir encara descobria racons que no dubtava a qualificar de «brutals». Amb els Miquelets recreant una escena quotidiana, embadalia amb el Casino modernista i les escales ombrívoles que porten de les antigues estances burgeses als jardins posteriors.
La fotografia fa dies que s’ha apoderat de la ciutat. Foto Art ha volgut celebrar el cinquantenari i la condició d’Administradors de la Llum amb un seguit de propostes obertes a la ciutadania, i les Tirades fotogràfiques d’ahir van tenir no només una destacada participació sinó també la presència de nombrosos ciutadans que van sortir a gaudir d’un diumenge assolellat. La presència de comitives com la dels Armats i els Miquelets, els pilars dels Tirallongues i el pas cerimoniós dels gegants no passava desapercebut.
Tampoc deixava la mirada indiferent la itinerància del drac i tota l’ornamentació de la celebració de l’Any Nou Xinès, que va coincidir en temps i espai amb les Tirades fotogràfiques. «Quan vam saber que hi hauria les dues activitats al Passeig, vam pensar que potser ho hauríem de repensar», va apuntar Bernat Bozzo, president de Foto Art Manresa. «Però ho vam parlar amb ells, els va encantar, i la seva desfilada s’integrarà en les Tirades fins al punt que els Armats interactuaran amb el drac», va afegir, satisfet de veure com diverses entitats de la ciutat contribuïen al bon desenvolupament de la festa. La fotografia conjunta a la plaça Neus Català va culminar una jornada que va mobilitzar 20 fotògrafs de l’entitat organitzadora, 20 voluntaris en tasques logístiques i uns 70 figurants.
