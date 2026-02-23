Igualada homenatja la intèrpret centenària Montserrat Torrent en l'inici del festival d'orgue
Jaume Grandia
La XXXII edició del Festival Internacional d’Orgue d’Igualada es va inaugurar a la Basílica de Santa Maria amb un homenatge i reconeixement a la intèrpret Montserrat Torrent i Serra, que havia de poder oferir un concert, però no va ser possible per problemes físics. Torrent, però, de mare igualadina, va ser present a l'acte als seus 99 anys. El proper mes d'abril arribarà als 100. Aquest 2026 es commemora l'any Torrent coincidint amb el seu centenari.
El recital programat no es va poder executar per una indisposició física de l’organista, que malgrat tot va voler encetar el concert oferint una petita obra del compositor igualadí David Padrós. Es va continuar amb uns vídeos del concert que Montserrat Torrent va oferir a Torreciudad, el passat mes d’agost, amb obres de S. Aguilera de Heredia i J.S.Bach. També des d’orgue de la basílica, Joan Paradell, director artístic del Festival, va interpretar obres de J.S.Bach, R. Schumann i J. Guridi Bidaola.
Al finalitzar el recital, Montserrat Torrent va baixar a l’altar de la basílica, entre els aplaudiments del públic que omplia el recinte. Allà, l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, va lliurar a l’organista, un record-regal: “Vostè manifesta que la meitat de la seva sang, per la branca materna és d’aquí, i que se sent una igualadina més, per això li volem donar un obsequi molt especial, una còpia de la partida de baptisme de la seva mare Angeleta, del registre parroquial d’aquesta basílica”. Una forta i prolongada ovació del tot els assistents posats en peu, va cloure l’emotiu acte.
El segon concert d’aquest festival serà el pròxim diumenge 1 de març, amb un concert a càrrec dels músics italians, Francesco di Lernia –orgue- i Carlo Torlontano –trompa alpina-.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats