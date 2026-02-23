FESTA DE LA LLUM
La pintura ràpida desperta curiositat
El certamen del Cercle Artístic de Manresa va conviure durant el matí del diumenge amb les Tirades fotogràfiques i l’Any Nou Xinès
Les obres dels participants en el certamen es poden veure al Casino fins al dia 1 de març, en horari de tarda i entrada gratuïta
L’últim que et podia passar ahir al matí al centre de Manresa era que et faltessin estímuls per a la curiositat. No només perquè la combinació de fotògrafs -els organitzadors anaven amb una cridanera armilla carbassa- i entitats de cultura popular i recreació històrica ja fos per si sola d’allò més particular. La presència dels participants en la celebració de l’Any Nou Xinès va afegir color i caliu a un matí fred a l’ombra i agradable si et tocava el sol, amb el característic drac i un cromatisme llampant. Però situats entre i uns altres encara hi havia un altre focus d’atenció que va generar un interès no pas menor: els participants en el 64è Concurs de Pintura Ràpida que organitza cada any el Cercle Artístic de Manresa per la Festa de la Llum.
«Feia anys que tenia ganes de pintar aquesta vista», va explicar el berguedà Abel Florido davant del llenç en el qual minut a minut anava apareixent la perspectiva de la plaça de Sant Domènec des del carrer del Born amb l’edifici de l’antiga Caixa de Pensions, projectat per Enric Sagnier, de fons. «Sempre hi havia un tema, però aquest cop era lliure i m’he decidit a fer el que tenia pensat», va afegir.
Amb la caixa d’aquarel·les al costat, Florido traçava unes línies, retrocedia un parell de passes per mirar el paisatge de nou, tornava a apropar-se al cavallet. Un ritual que seguien els participants del certamen que, en diferents punts del centre de la ciutat, despertava curiositat entre els vianants. El dibuix i la pintura sempre són unes habilitats que generen sincera admiració entre els qui no estan dotats per a la seva pràctica.
«M’agrada posar-hi figures humanes, li donen moviment als quadres», comentava l’artista, assidu als concursos de pintura ràpida. «La setmana passada vaig estar a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages, i també vaig anar a Almacelles», va indicar: «la temporada va començar al gener a Guadassuar, a València, i també hi vaig anar».
Uns metres enllà, l’Ainet Canyadell Pintó i l’Ares Carabassa Creus, 11 anys la primera, 10 la segona, s’enfrontaven al repte de plasmar el Quiosc de l’Arpa sobre la làmina. Tot i l’edat, ahir era la seva tercera participació en el concurs, i el que es veia al paper deixava constància tant de la dedicació com el talent. La imatge que dibuixava l’Ainet, que aprèn l’ofici de l’art a l’Atelier, es fixava sobretot en les formes de la guingueta modernista de la plaça Fius i Palà, mentre que la seva amiga obria el focus i incloïa en l’obra la terrassa del restaurant.
Si l’Abel, l’Ainet i l’Ares miraven cap a l’amplitud de Sant Domènec, la mirada del Joan Pons, de Sant Sadurní d’Anoia, era 180 graus diferent: el que li interessava reflectir en la seva pintura era la cantonada de ca la Buresa, una de les icones modernistes de la ciutat. «He començat a les 8 del matí, i suposo que en cinc o sis hores ho tindré fet», apuntava a mig fer.
Les obres dels participants es poden veure en una exposició a l’Espai7 del Casino fins al proper 1 de març, amb horari de tarda i entrada gratuïta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca