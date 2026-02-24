Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

'Cortafuego', del manresà David Victori, acaba d'arribar a Netflix i ja és un èxit: és la pel·lícula més vista a la plataforma ara mateix

Belén Cuesta, Enric Auquer, Diana Gómez i Joaquín Furriel protagonitzen aquest thriller psicològic

"M'agrada posar els personatges en situacions molt complicades, com més complicades, més interessants", diu el director

Imatge del 'Cortafuego', amb la igualadina Diana Gómez (quarta per l'esquerre)

Imatge del 'Cortafuego', amb la igualadina Diana Gómez (quarta per l'esquerre) / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Pau Brunet

Toni Mata i Riu

Manresa

Arribar i moldre. En només tres dies, "Cortafuego", la nova pel·lícula de Netflix del manresà David Victori, s'ha situat com el llargmetratge més vist a la plataforma a nivell global, segons les dades de FlixPatrol. A més, lidera el rànquing en més d'una vintena de països.

Estrenada divendres passat, el film, que compta en el repartiment amb l’actriu igualadina Diana Gómez, Belén Cuesta, Enric Auquer i Joaquín Furriel, és un thriller psicològic de 107 minuts i producció espanyola escrit a vuit mans per Javier Félix Echániz, Asier Guerricaechevarría, Jon Iriarte i el mateix David Victori.

Després de la mort del seu marit, la Mara (Belén Cuesta) viatja amb la seva filla Lide (Candela Martínez), el seu cunyat Luis (Joaquín Furriel), la dona d’aquest, Elena (Diana Gómez) i el seu fill (Mika Arias) a la casa d’estiu de la família, amb la intenció de tancar les antigues ferides. El que hauria de ser una estada tranquil·la, ràpidament es converteix en un malson quan la filla desapareix al bosc sense deixar rastre.

La situació s’agreuja quan es declara un incendi forestal fora de control a la zona. A mesura que les flames avancen amb rapidesa, les autoritats es veuen obligades a suspendre la recerca i ordenar una evacuació immediata. Desesperada, Mara es nega a marxar. En una última i extrema decisió, la família desafia l’ordre d’evacuació i s’endinsa al bosc per buscar la nena pel seu compte. Aïllats, sense ajuda oficial i amb el foc cada vegada més a prop, la seva única esperança és el Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona.

Notícies relacionades

Victori torna amb "Cortafuego" al thriller, un gènere que domina a bastament i al qual ja es va dedicar en anteriors produccions com la minisèrie "Tu también lo harías", que es va estrenar el 2023, i "No Matarás", una cinta amb Mario Casas que data del 2020. La música és de Federico Jusid i la fotografia d’Elías M. Félix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents