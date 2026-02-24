'Cortafuego', del manresà David Victori, acaba d'arribar a Netflix i ja és un èxit: és la pel·lícula més vista a la plataforma ara mateix
Belén Cuesta, Enric Auquer, Diana Gómez i Joaquín Furriel protagonitzen aquest thriller psicològic
"M'agrada posar els personatges en situacions molt complicades, com més complicades, més interessants", diu el director
Arribar i moldre. En només tres dies, "Cortafuego", la nova pel·lícula de Netflix del manresà David Victori, s'ha situat com el llargmetratge més vist a la plataforma a nivell global, segons les dades de FlixPatrol. A més, lidera el rànquing en més d'una vintena de països.
Estrenada divendres passat, el film, que compta en el repartiment amb l’actriu igualadina Diana Gómez, Belén Cuesta, Enric Auquer i Joaquín Furriel, és un thriller psicològic de 107 minuts i producció espanyola escrit a vuit mans per Javier Félix Echániz, Asier Guerricaechevarría, Jon Iriarte i el mateix David Victori.
Després de la mort del seu marit, la Mara (Belén Cuesta) viatja amb la seva filla Lide (Candela Martínez), el seu cunyat Luis (Joaquín Furriel), la dona d’aquest, Elena (Diana Gómez) i el seu fill (Mika Arias) a la casa d’estiu de la família, amb la intenció de tancar les antigues ferides. El que hauria de ser una estada tranquil·la, ràpidament es converteix en un malson quan la filla desapareix al bosc sense deixar rastre.
La situació s’agreuja quan es declara un incendi forestal fora de control a la zona. A mesura que les flames avancen amb rapidesa, les autoritats es veuen obligades a suspendre la recerca i ordenar una evacuació immediata. Desesperada, Mara es nega a marxar. En una última i extrema decisió, la família desafia l’ordre d’evacuació i s’endinsa al bosc per buscar la nena pel seu compte. Aïllats, sense ajuda oficial i amb el foc cada vegada més a prop, la seva única esperança és el Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona.
Victori torna amb "Cortafuego" al thriller, un gènere que domina a bastament i al qual ja es va dedicar en anteriors produccions com la minisèrie "Tu también lo harías", que es va estrenar el 2023, i "No Matarás", una cinta amb Mario Casas que data del 2020. La música és de Federico Jusid i la fotografia d’Elías M. Félix.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades