Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a menorsCortafuegoJoan GarcíaJYSKFGCPremi Amat-PiniellaBaxi Manresa
instagramlinkedin

CRÍTICA / CINEMA

"Balandrau, vent salvatge": tragèdia i homenatge

Fernando Trullols debuta en el camp del llargmetratge amb una portentosa recreació de la dramàtica mort d'excursionistes als Pirineus fa vint-i-cinc anys

Álvaro Cervantes, en una escena del film

Álvaro Cervantes, en una escena del film / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Jordi Bordas

Jordi Bordas

Manresa

En els últims dies del 2000 succeí en els Pirineus una de les pitjors tragèdies muntanyenques de la història moderna: deu persones van morir per la irrupció del torb, un fenomen amb un vent extrem.

"Balandrau, vent salvatge" recrea aquest episodi luctuós, plasmat fa un lustre en un documental, i s’inspira en el llibre "3 nits de torb i 1 Cap d’Any", de Jordi Cruz, publicat el 2018.

El film assumia un doble repte molt complex. D’una banda, la nostra cinematografia afrontava un territori inusual -l’èpica- amb una producció de gran envergadura. D’altra, havia de ser fidel als fets i alhora homenatjar respectuosament els morts i els seus familiars.

Fernando Trullols -un autor amb una llarga trajectòria en el cinema i la televisió- assoleix el doble objectiu amb molt bona nota perquè la seva òpera prima -esplèndida- funciona sense fissures en tots els seus registres. L’arrencament és brillant: la presentació dels personatges, l’inici de l’excursió i l’aparició del torb.

La direcció, convenientment física i sensitiva, sap transmetre poderosament la tensió i l’angoixa d’unes persones obligades a lluitar per la supervivència en una situació límit.

És visualment impactant, dramàticament emotiva -amb plans corprenedors: un dels protagonistes descobrint que la seva parella està morta- i reflexivament serena. El conjunt està dominat per una mirada sensible, calidoscòpica i solidària que aborda la tragèdia humana amb tacte i una reivindicació vital -la impressionant seqüència final- gens efectista i decididament honesta.

Notícies relacionades i més

Jan Buxaderas (a la dreta) interpreta el paper d'un dels bombers que van participar en l'operatiu de rescat

Jan Buxaderas (a la dreta) interpreta el paper d'un dels bombers que van participar en l'operatiu de rescat / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

En un repartiment impecable -amb uns convincents Bruna Cusí, Marc Martínez i Álvaro Cervantes- també podem gaudir de les bones interpretacions de dos actors bagencs: Carles Gilabert i Jan Buxaderas. Un debut portentós.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents