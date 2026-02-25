Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La berguedana Tanit Plana critica la violència del funcionariat a la Fundació Brossa

L’artista i fotògrafa és l’autora de la instal·lació «Disfuncionàries», que es pot veure a partir d’avui i fins al 29 març a Barcelona, amb obres creades amb IA

La fotògrafa berguedana Tanit Plana ha creat imatges amb intel·ligència artificial

La fotògrafa berguedana Tanit Plana ha creat imatges amb intel·ligència artificial / FUNDACIÓ JOAN BROSSA/TANIT PLANA

Toni Mata i Riu

Manresa

La fotògrafa Tanit Plana (Berga, 1975) reflexiona sobre la violència implícita en l’estructura del funcionariat a l’exposició "Disfuncionàries", que té lloc al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, a Barcelona. La mostra s’inaugura avui dimecres, a les 18 h, i es podrà veure fins al 29 de març, cada dia de la setmana excepte els dilluns.

«Aquest projecte neix com un dispositiu epistemològic i estètic per desmuntar l’ontologia invisible del poder funcionarial», explica l’artista. «No es tracta de fer una crítica banal al funcionariat com a estructura laboral, sinó de visibilitzar els cossos que hi habiten, que hi pateixen, que hi imposen i que hi són imposats. Vull parlar del funcionari com a subjecte paradoxal: alhora màscara i màquina de l’Estat-nació, i subjecte amb desig, amb trauma, amb història somàtica», afegeix.

El projecte té el punt de partida en la concepció violenta i opaca del funcionariat i Plana porta la reflexió al terreny creatiu i artístic amb unes instal·lacions de gran format per a les quals ha fet servir la mediació de la intel·ligència artificial. La paradoxa que posa en relleu la mostra és la doble condició sobre la qual se sustenta l’estructura del funcionariat, que és alhora receptor de la violència de l’estat i, també, la propaga.

Tanit Plana proposa a l’espectador que indagui en la realitat de les funcionàries: quina és la seva feina, quins càrrecs ostenten, de quina manera s’organitzen. Per exhibir tal propòsit, la fotògrafa de Berga ha bastit una gran instal·lació que és, alhora, suport d’imatges i d’objectes procedents de llocs de treball del funcionariat. Uns objectes que resulten, si més no, «inquietants».

En paraules de Plana, el muntatge «vol exposar la violència normativa que l’Estat exerceix sobre els seus propis cossos treballadors: la reducció del desig a productivitat, la codificació de l’afecte com a burocràcia, la substitució de la veu pel protocol. Però també vol denunciar la inversió d’aquesta violència: com aquest mateix cos funcionarial -com a extensió orgànica de l’aparell estatal- opera sobre el cos civil, el vigila, el regula, el sanciona. Com és que l’Estat treballa des de dins, amb mans de carn, amb papers, amb tòners i timbres, per perpetuar el control dels cossos?». El projecte va ser escollit en el concurs PostBrossa 2025-2026 per a instal·lacions artístiques visuals híbrides.

