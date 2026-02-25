MÚSICA / ENSENYAMENT
L'Escolania celebrarà una jornada de portes obertes
El cor musical de Montserrat ensenyarà les instal·lacions i el seu funcionament a famílies amb fills de 6 a 8 anys el diumenge 15 de març
L'Escolania de Montserrat farà una jornada de portes obertes el diumenge 15 de març per mostrar el seu mètode i el seu funcionament a totes les famílies que estiguin interessades a apuntar-hi els seus fills d'entre 6 i 8 anys. En aquesta trobada, els adults i els infants podran conèixer tant els professors com els escolans que ja porten part del grup.
Les activitats per a les famílies tindran lloc entre les 12.30 i les 17.30 h. Els mateixos escolans faran d'amfitrions i guiaran la visita per les instal·lacions de l'Escolania, a més d'explicar la seva experiència personal. La intenció és que els pares i les mares puguin conèixer de primera mà com és el dia a dia d'un escolà.
La iniciativa està pensada per a nens de 1r a 3r de primària, l'edat a la qual poden començar a formar part de l'Escolania i a gaudir de l'orientació musical.
Per participar en la jornada de portes obertes cal fer una inscripció prèvia a la pàgina web www.escolania.cat o bé al telèfon 93 877 77 67, al qual també es pot trucar per consultar dubtes.
JORNADA DE PORTES OBERTES
12:30 h – Rebuda i visita guiada a l’Escolania, acompanyats per un escolà. Si es vol, es pot venir abans a escoltar en directe l’Escolania, que canta a la Missa Conventual a les 11:00 h. Al final de la Missa, els escolans canten la Salve i el Virolai.
S’ofereix dinar a les famílies que ens visiten (el dinar serà gratuït al bufet del Mirador dels Apòstols).
15:15 h – Activitat musical per als nens i els germans o germanes, i reunió informativa per als pares i mares.
16:30 h – Xocolatada amb els escolans i les seves famílies.
17:30 h – Finalització de la Jornada de portes obertes. Qui vulgui es podrà quedar a les Vespres (18:45 h) per tornar a escoltar l’Escolania.
L'Escolania es defineix com un "cor litúrgic de veus blanques al servei del Santuari de la Mare de Déu" i és "un centre d’ensenyament i de formació humana i cristiana per als nois que la integren". La formació té més de 700 anys d'història, essent una de les més antigues d'Europa en el seu gènere.
Avui dia, l'Escolania està homologada com a escola i, a més, ofereix un ensenyament musical. Els escolans poden seguir els estudis des de 4t de primària a 2n d'ESO. L'equip docent està format per més d'una vintena de professors, i també hi ha un equip d'educadors, una psicopedagoga i personal d’administració i serveis.
L'Escolania té la consideració de centre docent privat no concertat, d'ensenyaments bàsics i artístics, per la Generalitat de Catalunya. Els escolans estudien llenguatge musical, veu i cant coral, a més d'un instrument d'orquestra i piano.
