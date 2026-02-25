Un grup d’estornells ballant al cel, millor fotografia del concurs fotogràfic Focus+
En la tercera edició del certamen dedicat al benestar emocional, han participat 113 persones, amb 271 obres
Un grup d'estornells ballant conjuntament a l'aire i formant una esfera perfecta. Aquesta ha estat la fotografia que ha resultat premiada en la 3a edició del concurs fotogràfic Focus+, un certamen que promou la fotografia per captar el benestar emocional. L'acte de lliurament dels premis ha reunit més d'un centenar de persones a la sala petita del teatre Kursaal i ha permès reconèixer una desena de fotografies d'entre les 271 obres presentades per 113 participants.
La selecció de fotografies premiades s’ha fet a través d’un jurat format per 16 membres, que inclou 10 guanyadors de l’edició anterior, i la participació dels infants del centre extraescolar d’educació emocional La Nostra Illa, incorporant també una mirada educativa i comunitària alineada amb la missió del projecte.
El premi especial a la millor fotografia del concurs ha reconegut Vanessa Toro per capturar un moment quotidià de gran bellesa que mostra un grup d'estornells ballant al cel amb la fotografia titulada "Bola d'energia".
En la categoria de Benestar quotidià, el primer premi ha estat per Pol Ribera, amb l'obra "Repentins"; el segon per Laura Ferrer, amb "Sense pressa"; i el tercer per Anna Mujal, amb "Senzillesa".
En la categoria Pau interior, el primer premi ha reconegut Jordi Costa, per l'obra "Atrapats per la boira"; el segon Olga Vila, amb "Som mirall de la nostra ànima"; i el tercer Laura Soler per l'obra "Cafuné – manera afectuosa de jugar amb els cabells d’algú".
En la tercera i última categoria titulada Viatges de benestar, Edu Vega ha rebut el primer premi amb "Mirada a l'horitzó"; Pol Ribera el segon amb "Solikarri", i Pau Llambies el tercer amb "Els colors del desert".
Fotografies que transmeten benestar interior
Les fotografies premiades són diverses i mostren diferents moments quotidians que transmeten benestar, com ara una noia mirant l'horitzó per la finestra del cotxe, un home pentinant els cabells del seu gos o uns esquiadors a qui els atrapa la boira. Petits moments de calma capturats pels autors que volen convidar a la recerca del benestar interior.
"El benestar no apareix, es construeix", ha assenyalat Gemma Calmet, cofundadora del Focus Positiu, que ha ressaltat que els premis permeten prestar atenció als moments de benestar del dia a dia. Per la seva part, Hasmukh Kerai, també cofundador, ha remarcat el paper de la continuïtat i la confiança en el creixement del projecte: “La confiança segueix la constància. Avui és possible perquè ambaixadors, empreses i institucions públiques han confiat en nosaltres".
Avui en dia, el projecte compta amb el suport d’un total de 16 empreses col·laboradores, entre les quals Oller del Mas, Món Sant Benet i Joviat, així com una xarxa d’ambaixadors vinculats al projecte des de la seva presentació pública, el novembre de 2023, al coworking Tercer Segona.
L'acte també ha inclòs la música en directe de Maria Ribot i Marina Lluch, i una intervenció de la fotògrafa Jessi Padilla per presentar el projecte Bellesa, un homenatge a la gent gran. Hi han estat presents representants institucionals amb la regidora de Cultura, Tània Infante Martínez, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez.
