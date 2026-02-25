L'artista porto-riqueny Don Omar actuarà el 23 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona
El concert es farà en el marc del Cook Music Fest Special Edition i les entrades es posaran a la venda el 2 de març
ACN
L'artista porto-riqueny Don Omar actuarà el pròxim 23 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, a Montjuïc, en el marc del Cook Music Fest Special Edition, després d’esgotar entrades a Tenerife i Sevilla. El concert de la capital catalana està concebut per a gran format i combinarà els grans himnes de la seva carrera, com ‘Danza Kuduro’, ‘Dale Don Dale’ i ‘Dile’ en un festival dissenyat per a una experiència integral de directe, visuals i producció que també comptarà amb la presència d'altres artistes que seran anunciats més endavant. Les entrades per estaran disponibles a partir del 2 de març a les 12:00 h, exclusivament a través dels canals oficials del Cook Music Fest.
Amb aquesta nova data, Barcelona s'incorpora a l'itinerari espanyol de Don Omar per a l'estiu de 2026. L'organització ha recomanat als seguidors que adquireixin les seves entrades únicament mitjançant el canal oficial per garantir la validesa dels accessos, davant la previsió d'una alta demanda des de l'inici de la venda.
