Marta Soldado rep el premi Amat-Piniella reivindicant la convivència amb els animals
L’acte de lliurament del guardó que organitzen Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament de Manresa es va celebrar aquest dimecres a la tarda a la Plana
L’escriptora Marta Soldado ha fet aquesta tarda una crida a la convivència entre els humans i els altres animals en l’acte de lliurament del Premi Joaquim Amat-Piniella de narrativa, a l’auditori de la Plana de l’Om. L’autora de Terrassa ha rebut, de mans de l’alcalde Marc Aloy, el guardó del certamen per la novel·la "Al bosc vermell, un cavall fuig" (Angle), protagonitzada per un cavall. «Ens la juguem plegats en un present compartit», ha dit.
«És un caprici que jo sigui humana, podria ser qualsevol altre ésser», ha apuntat Soldado, recordant les paraules de Nietzsche sobre el significat de ser humans. «Si fóssim mosquits, també ens sentiríem el centre de l’univers i faríem un món a la nostra mida», ha reblat, cloent el parlament amb una cita de Verdaguer: «allà on tu veus lo desert eixams de mons formiguegen».
En el seu torn, Aloy ha destacat el treball en favor de la memòria històrica que es porta a terme a Manresa i també va explicar que «fa una estona hem rebut als telèfons la notícia que Antonio Tejero ha mort, i és una notícia per celebrar. Llarga mort a Tejero».
La vetllada ha començat amb la projecció de l’audiovisual de ficció dels alumnes del Centre de Normalització Lingüística Montserrat que, en format de 'true crime' i molt sentit de l’humor, exposa la investigació per descobrir qui ha decapitat l’estàtua d’Amat-Piniella que hi ha a la terrassa del Casino. Tot seguit, els assistents han pogut gaudir amb una lectura dramatitzada de textos de Pau Casals, amb motiu del 150è aniversari del naixement del músic, a càrrec de l’actor Pere Font, acompanyat de la violoncel·lista Maria Coll, i amb direcció d’Àngels Torrens.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages