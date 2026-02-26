Barcelona ho és tot per a Carmen Cervera (Sitges, 1943), que prepara l’obertura del seu gran museu a la ciutat. Afirma que tot col·leccionista s’ha arruïnat alguna vegada, però ella continua comprant quadres, malgrat que els preus dels autors internacionals estan «desorbitats» i que costa trobar quadres «bons» en el mercat. El seu llegat està en ordre i aconsella als seus hereus que, si decideixen vendre les seves peces, esperin entre 20 i 30 anys. | Carmen Thyssen
Carmen Thyssen: "M’agradaria tenir liquiditatper col·leccionarmés obres d’art"
Carmen Cervera (Sitges, 1943) afirma que tot col·leccionista s'ha arruïnat alguna vegada, però ella continua comprant quadres, malgrat que els preus dels autors internacionals estan «desorbitats» i que costa trobar quadres «bons» en el mercat.
GEMMA MARTÍNEZ / MERITXELL M. PAUNÉ / LETICIA BLANC
Carmen Thyssen amb prou feines va adormir dimarts. Havia d’estar aviat a Barcelona, procedent d’Andorra. Va viatjar amb cotxe, perquè, al no marejar-se, treballa durant el trajecte i llegeix el que li cau a les mans, catàlegs de subhastes incloses. Els analitza amb precisió i càlcul, com qui prepara una operació quirúrgica.
La baronessa combina aquests dies els treballs del seu nou museu amb la gestió d’una col·lecció que és un actiu estratègic en el mercat de l’art. Rep El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, en un parèntesi d’una jornada en què ha intentat comprar un quadre d’un pintor català. Si finalment ho ha aconseguit o no, continua sent un misteri. Com gairebé tot en una negociació que rares vegades transcendeix.
Malgrat la discreció que envolta els grans mecenes, vostè acostuma a aparèixer entre els 50 principals col·leccionistes del món, junt amb cases reials, fortunes familiars i empreses. Se li atribueixen obres valorades en més de 1.000 milions d’euros. Quantes peces té la seva col·lecció avui?
Això ho sap el meu nebot, però parlem de 1.500, les més destacades. En total, arriben a 4.000. La tinc gràcies al fet que els diners permeten comprar obres mestres i que el meu marit, el baró Heinrich Thyssen (1921-2002), va tenir sort. Perquè els grans col·leccionistes ens arruïnem i ho continuarem fent. Creus que, quan per alguna raó un quadre té qualitat i et fa sentir alguna cosa especial, has d’evitar que es perdi en unes golfes.
Recorda quina va ser la primera obra que va adquirir vostè?
Vaig comprar diversos quadres americans amb Lex Barker, el meu primer marit. Eren bons, els enteníem i els vam comprar per a ús personal, decoratiu, a casa nostra. Però la primera adquisició important va ser ja amb Heinrich, en un viatge a Jamaica, on ell tenia una casa meravellosa a la qual anàvem cada any. Vaig veure un catàleg petit, amb fotos, que era com es feien llavors. Em va atrapar un quadre que reproduïa la llum del sol tal com jo la recordava de molt nena. I el vaig comprar. Després vaig saber que era d’un americà molt bo, al qual anomenaven el Murillo del segle XIX. Era meravellós. Encara el tinc.
I l’últim?
Aquesta mateixa tarda, espero. Participo en una licitació i a veure si el puc comprar en directe. De vegades vaig a les subhastes físicament. No m’agrada ser a la primera fila. Sempre demano un lloc més enrere perquè no em vegin aixecant la mà. Però no és fàcil. A més, els autors internacionals estan a uns preus inabastables i tampoc hi ha gaire quadre bo en el mercat. Fa temps que no veig una obra i penso que no la pot tenir cap altra persona que no sigui jo. En tot cas, em fixo més en art espanyol.
Parla vostè dels preus. Com sap quan encerta amb l’import de la compra?
Mai saps el preu just. Quan el quadre és bo, mai n’hi ha. Però has d’escoltar la teva butxaca. A mi m’agradaria tenir més liquiditat per poder col·leccionar més art. Però cal ser seriós amb el que et pots gastar. És cert que de vegades en deixes passar alguns i després et penedeixes de no haver-los adquirit, perquè, a més, el diner es deprecia tant. Això passa sobretot quan penses que el quadre que t’ha atrapat no acostuma a aparèixer una altra vegada per a la compra. Després te’l pots troba penjat en un museu i et quedes...
També s’ha hagut de desprendre d’algunes obres per necessitats de liquiditat. Sap greu? Preveu tornar a fer-ho?
Sí, ho he fet i m’ha sabut molt de greu. No preveig repetir-ho més. Ningú ho vol, de fet. És, potser, la diferència entre el col·leccionista i l’inversor. Jo mai he comprat una peça com una inversió, tot i que sí que veig que alguns quadres es poden revaloritzar amb el temps.
Forbes li atribueix un patrimoni de 1.500 milions. ¿Compta vostè els diners que té?
No, mai ho he fet. I m’han volgut comprar la meva col·lecció sencera diverses vegades. Mai se m’ha passat pel cap, perquè, a més, penso que soc eterna. A això s’hi ha d’afegir que, si me’n desfés de cop, com van intentar alguns hereus del meu marit en el passat, el valor de la col·lecció es desplomaria al posar tanta obra bona de cop en el mercat.
Li preocupa el seu llegat i el que passi amb la col·lecció quan ja no hi sigui?
Mira, el meu marit va fer testaments des que era molt jove. Doncs a mi m’ha passat el mateix. Sense entrar en interioritats, li diré que estic atenta perquè les coses estiguin en ordre. Soc bastant seriosa i responsable amb això.
Què li diria als seus hereus si volguessin vendre?
Els aconsello que, amb papers i documents en regla, almenys tardin uns 20 o 30 anys a vendre. Perquè s’adonin del que tenen fet.
Diuen que vostè pinta quadres, que ho feia amb el seu germà petit i amb el baró a Jamaica.
M’encanta pintar i dibuixar. És una cosa que aconsello a tothom, ho faci bé o malament. Soc autodidacta. Churchill ja viatjava amb els seus llapis i les seves aquarel·les. Quan ho fas, t’oblides de tot. És meravellós i em fa feliç. Tinc uns 30 quadres.
