ARTS PLÀSTIQUES
La família Fornells-Uró trasllada a un nou local l’escola i galeria D’Art
D’Art va arrencar fa gairebé 10 anys, el setembre del 2016, en un primer pis al carrer Guimerà
Ara tindrà la seu en un local situat a peu de carrer 500 metres més amunt, a l’Alcalde Armengou
L’escola i galeria D’Art, impulsada per la família Fornells-Uró, inaugurarà divendres 27 de febrer (20 h) el seu nou local, situat a peu de carrer, al carrer Alcalde Armengou, 6. Hi participarà l’alcalde, Marc Aloy, i a les parets s’hi podran admirar quadres de la col·lecció particular de la família. Obres del santjoanenc Lluís Puiggròs, la moianesa Aida Mauri, la santvicentina Carme Magem, l’igualadí Josep Millàs...
A hores d’ara D’Art, que dilluns 2 demarç començarà l’activitat al nou local, té 160 alumnes entre totes les seves propostes. D’una banda, els diversos cursos que imparteix en diverses tècniques de pintura: aquarel·la, tècniques mixtes (carbonet, acrílic...), dibuix al natural amb model... Els alumnes, la majoria manresans, però també de diversos indrets de la comarca, són tant adults com grups d’infants, a partir de 5-6 anys, i també hi ha un grup d’adolescents. D’Art, que compta amb 6 mestres, també imparteix sessions d’extraescolars a tres escoles de Manresa (Les Bases, Renaixença i Pare Algué), obertes a escolars de tota la ciutat en conveni amb l’Ajuntament. A més, van a fer tallers, dos cops l’any, a la Cerdanya, a través del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Puigcerdà. I es programen tallers específics de collage, de ceràmica raku... acompanyats de gastronomia per crear caliu.
D’Art té a hores d’ara 160 alumnes i 6 mestres en diverses tècniques pictòriques
D’Art, va néixer fa gairebé deu anys, el setembre del 2016, al centre de Manresa, en un primer pis del carrer Guimerà, just a sobre de la joieria Uró. La família Fornells-Uró va fer aquest pas quan ja havia retornat l’ambient artístic a la comarca, amb l’obertura del jardí de casa seva, a Pineda de Bages, perquè els artistes, en especial els de casa, hi poguessin mostrar la seva obra pictòrica. Aquests esdeveniments, que aplegaven més de 200 persones en un cap de setmana, es van dur a terme durant sis estius, fins al 2018.
Jaume Fornells, impulsor d’aquesta proposta artística sorgida «de l’afició que tinc a l’art», celebra que l’escola d’art «ha anat creixent i consolidant-se, malgrat la poca afició que hi ha per les arts plàstiques. Però hem sabut captar les persones a les qui els hi agrada, i això em fa il·lusió».
500 metres de distància
El nou local de l’escola i galeria serà a 500 metres de distància de la ubicació inicial, i el canvi coincideix amb la transformació del carrer Guimerà en zona exclusiva per als vianants. Fornells assenyala que «al carrer Guimerà, on tenim la joieria, li beneficiarà ser de vianants. No tenia lògica que fos híbrid, com fins ara», però reconeix que a l’alumnat li anirà bé el trasllat a un local on podrà arribar en cotxe (hi ha zona blava just al davant) perquè la majoria usa aquest mitjà de transport.
Aquest col·leccionista d’art, que participa com a jurat en concursos de pintura ràpida (San Fruitós, Moià, Monistrol de Calders, Manresa...), destaca que l’escola compta actualment amb «el millor» equip de mestres, manresanes llicenciades o apunt d’acabar els estudis de Belles Arts o bé amb estudis artístics. Entre les seves iniciatives, D’Art en viu, que realitza retrats en directe amb aquarel·la en casaments i altres esdeveniments.
L’espai com a galeria d’art està oberta a artistes, emergents o consolidats, pendents de la llista d’espera. A l’aparador del nou local, tota una declaració d’intencions: el reconeixement al seu pare, el sastre Josep Fornells, que va fer roba per a Dalí, un pastel atribuït a Whistler i una escultura de Ramon Oms: «crec que mereixen ser-hi».
