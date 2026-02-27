Cartell del 2026
El festival de Cap Roig ofereix un estiu amb concerts de Bryan Adams, Rick Asley, Amaia o Valeria Castro
Ignasi Fortuny
El festival de Cap Roig ha presentat aquest divendres nou cartell, el que llueix la seva edició 26, amb 23 espectacles al llarg de l’estiu en aquests fastuosos jardins de la Costa Brava: tret de sortida el 3 de juliol, inauguració a càrrec de Bryan Adams i la seva gira ‘Bare Bones’, i tancament el 18 d’agost amb ‘El último vals’ del rocker Miguel Ríos. «Un festival únic perquè va més enllà de la música, és una experiència que s’ha de viure, un lloc fantàstic», defensava aquest matí María Luisa Martínez Gistau, ‘dircom’ de Caixabank, entitat que organitza junt amb la promotora Clipper’s la cita, dirigida per Juli Guiu. Més enllà de Bryan Adams, l’arrencada de Cap Roig la protagonitzarà Víctor Manuel (10 de juliol) amb les memòries sentimentals i polítiques del seu últim treball, ‘Solo a solas conmigo’, i Anastascia (11) amb els seus grans èxits pop. «És l’any que més dones tenim al festival: Nou de 23 concerts», va afirmar el director de la cita estiuenca.
La programació de Cap Roig, que l’any passat va aconseguir, segons va explicar Juli Guiu, «una edició excel·lent amb 12 ‘sold outs’ i 51.000 entrades venudes», recupera noms lligats al festival, com la «padrina» Rosario (11 d’agost), així com alguns artistes internacionals que repeteixen de la talla de Diana Krall (25 de juliol) o Mika (8 d’agost). També apunta cap a altres direccions amb cantants en moment dolç com Amaia (17 de juliol), que desplegarà el disc de somni que és ‘Si abro los ojos no es real’, la revelació Valeria Castro, o 31 FAM (14 d’agost), un dels grups referents de l’escena urbana en català.
Altres noms destacats són el de Rick Astley (18 de juliol), que oficiarà a Cap Roig la seva «festa dels 80» amb clàssics com ‘Never gonna give you up’, i el de Juan Diego Flórez (4 agost), amb un repertori que anirà d’àries d’òpera fins a «grans èxits llatinoamericans». Completen l’escomesa final del cartell un pilot d’artistes estatals (tan sols trencarà aquesta tònica el violoncel·lista croat HAUSER el 16 d’agost) compost per Café Quijano (24 de juliol), Miki Núkez (1 d’agost), Taburete (2), Antonio Orozco (3), Lax’n’Busto (6), Pablo López (7), Malú (13), Luz Casal (15) i Ana Torroja (17). I com a proposta familiar el Cap Roig Mini oferirà a l’agost el musical ‘El fil invisible’ (10).
El preu mitjà de les entrades, que es posen a la venda (entorn de 49.000 tiquets) el dilluns 2 de març, és de 70 euros.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil