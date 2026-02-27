Judeline encisa i condueix a la catarsi al Sant Jordi Club de Barcelona
La jove de 23 anys va encisar la capital catalana amb la presentació del seu àlbum debut 'Bodhiria'
Ignasi Fortuny
Judeline, distingida figura entre el jove i avantguardista pilot que desfila entre corrents musicals dibuixant un nou pop espanyol, transportava ahir al Sant Jordi Club aquests llimbs que són Bodhiria, el seu àlbum de debut (presentat ja fa just un any a Razzmatazz), i que protagonitza Angel-A, el seu àlter ego turmentat, embruixat. Aquest univers a la recerca de respostes està, no obstant, ple d’estímuls compostos des d’unes arrels que sostenen un talent tan robust que arriben a entreveure el futur. N’hi va haver prou amb algunes peces com mangata o INRI perquè el ritual comencés a sentir-se com una catarsi col·lectiva. Judeline, de tan sols 23 anys, va sortir amb la criatura diabòlica i robòtica que l’acompanya en aquesta gira (ell és el ballarí Héctor Fuertes). Va reconèixer un "jari" inicial, que va superar amb ajuda del públic (tot venut des de fa mesos en aquest concert organitzat pel Primavera Sound), i després va lluir juganera ajaguda a terra gravant-se amb un telèfon per mostrar cara angelical i interpretar En el cielo i l’encara més celestial Heavenly, exemple perfecte d’aquest pop divergent en col·laboració amb Rusowsky.
Convertida en Angel-A va dialogar amb la criatura, com un Cupido del més enllà entre punters làser a luna roja, i el va placar en un JOROPO veneçolà esquinçat i magnífic cantat per tothom. Natural de Los Caños de Meca, Judeline va presentar el seu díptic d’històries sobre l’Estret, TÁNGER i ZAHARA, abans de demanar disculpes perquè "de català només sé de puta mare i les primeres cançons de Bad Gyal". Va sortir de Bodhiria i dels últims èxits recorrent a Sustancia, peça del 2021 que sona tan perenne com la versió de La tortura, de Shakira. Es va transportar després a la nostàlgia de l’EP d’ambient llatí a Verano saudade, i va passar de la celebració eufòrica amb Amaia (acompanyada de crits i més crits) a través de com você a la fragilitat de chica de cristal, cançó que sona com si Jeanette hagués nascut en aquest segle.
Grandesa en la part final a partir d’Ahí estás tú amb la Mari de Chambao i amb el precís homenatge a Camarón junt amb Yerai Cortés anomenat Un puente por la Bahía, la Cruz del Campo. I èxtasi amb el tancament disparant peces de ritme enverinat "per moure una miqueta el cul" com Canijo o Piki, ambient club a altes hores composta amb Sega Bodega. Però el ritual va tancar amb Judeline a llàgrima viva, agraint el llarg aplaudiment final del públic després de la bonica i directa zarcillos de plata.
