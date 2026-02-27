Fotografia
FineArt dona el tret de sortida amb una inauguració molt concorreguda i el comiat de Ramon Muntané
El festival converteix Igualada en capital de la fotografia fins al 22 de març i reivindica la cultura com a “obra col·lectiva”
Igualada ha inaugurat aquesta tarda la 14a edició del FineArt amb un acte a Cal Boyer – Museu de la Pell que ha reunit centenars de persones entre artistes, representants institucionals i públic fidel al certamen. L’obertura ha estat marcada pel to emotiu i per l’anunci d'un dels directors artístics del certamen, Ramon Muntané, que ha decidit “fer un pas al costat” després de catorze anys al capdavant del festival.
“Avui celebrem 14 anys de trajectòria marcats per la perseverança i la confiança en la cultura com a eina transformadora”, ha afirmat Muntané. El director ha reivindicat el FineArt com “un punt de trobada, un espai on les imatges ens parlen, ens interpel·len i sovint ens commouen”, i ha expressat el desig que cada visitant trobi “aquella fotografia que us aturi el pas, que us sacsegi per dins”.
En un discurs amb agraïments als fotògrafs, voluntaris, personal del museu i brigada municipal, ha remarcat que “la cultura sempre és una obra col·lectiva”. En la part final, visiblement emocionat, ha anunciat el seu relleu: “Han estat anys intensos, plens de reptes i aprenentatges. Poder contribuir a enriquir la vida cultural de la nostra ciutat ha estat un privilegi immens”.
Igualada, capital de la fotografia
Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha assegurat que durant aquest mes “Igualada serà la capital de la fotografia”, destacant l’impacte del festival a la ciutat. Castells ha subratllat que el FineArt desplega 35 exposicions i 36 activitats en 14 espais i ha posat en valor que molts visitants recorren la ciutat amb el plànol del festival a la mà.
L’alcalde ha agraït la tasca de l’equip impulsor i dels voluntaris i ha tingut paraules de reconeixement per a Muntané: “No es podria pagar amb diners la feinada, les hores i els maldecaps”. Recordant els inicis del projecte, ha admès que “un dia vam fer cas a uns bojos, a uns apassionats, i crec que va ser un encert molt gran”.
En el seu parlament també ha evocat figures com Joan Tomàs Tomàs, referent de la fotografia igualadina, i Cesc Elias, que, segons ha recordat, entenia la fotografia com una forma d’expressió que sovint diu allò que no es pot posar en paraules i que “ens va deixar massa jove”.
Un mes de fotografia arreu de la ciutat
La inauguració ha comptat amb la presència de la directora del Museu de la Pell, representants d’entitats culturals i regidors del govern municipal, així com membres dels grups d’ERC i Igualada Som-hi.
Després dels parlaments, els assistents han participat en la visita comentada a l’exposició Retratos de Familia, d’Estela de Castro, un projecte que qüestiona la visió antropocèntrica de la família i reivindica les famílies multiespècie. L’autora parteix d’una experiència personal de dol per mostrar vincles afectius amb animals rescatats i denunciar l’especisme, defensant que tota vida mereix respecte i dignitat.
Aquesta ha obert el recorregut d'una edició que, fins al 22 de març, permetrà al públic recórrer 35 exposicions repartides en 14 espais. El festival, organitzat per l’Ajuntament i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI), inclou propostes que van des del retrat i el fotoperiodisme fins a projectes de memòria, identitat i frontera, així com activitats paral·leles com visites comentades, tallers, xerrades i trobades amb artistes que reforcen el caràcter obert i participatiu del certamen.
