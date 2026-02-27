Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Susan Sarandon: "És un mite que Hollywood sigui d’esquerres"

L'actriu s'emociona en una roda de premsa a Barcelona pel suport d'Espanya a Gaza: "Et fa sentir que hi ha esperança"

L'actriu Susan Sarandon al Born de Barcelona

L'actriu Susan Sarandon al Born de Barcelona / ACN

Pere Francesch / Nico Tomás (ACN)

Barcelona

L'actriu Susan Sarandon ha assegurat aquest divendres des de Barcelona que "és un mite que Hollywood sigui d’esquerres" i ha titllat de "molt perillós" el silenci de Hollywood davant les polítiques del president d'Estats Units, Donald Trump.

Sarandon, que s'ha definit com a propalestina, s'ha emocionat pel suport d'Espanya a Gaza i per la posició del president espanyol, Pedro Sánchez: "Et fa sentir menys sola i que hi ha esperança", ha manifestat. La popular actriu ha ofert una roda de premsa a l'espai El Born de Barcelona, un dia abans de rebre el Goya Internacional 2026 durant la gala d'aquest dissabte a Barcelona dels Premis Goya.

