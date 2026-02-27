Música
Love of Lesbian anuncien una aturada després de 25 anys: «No és un adeu, però sí un ‘fins aviat’ de llarg alè»
La banda liderada per Santi Balmes s’acomiadarà dels seus fans amb concerts a Llatinoamèrica i Espanya, després de celebrar el seu quart de segle amb el llançament del seu últim disc, ‘Ejército de salvación’
El Periódico
El grup de Sant Vicenç dels Horts Love of Lesbian ha anunciat en un correu una aturada indefinida després de 25 anys de carrera. En un correu que han rebut els seus fans, explica: «Després de 25 anys d’activitat ininterrompuda, de furgonetes que es van convertir en naus espacials i d’escenaris que han sigut la nostra llar més fidel, hem decidit que és hora d’abaixar el teló per un temps».
L’any passat, la banda liderada per Santi Balmes va celebrar els seus 25 anys amb un nou disc, ‘Exèrcit de salvació’. Ara, el grup ha decidit anunciar una aturada que no donen per definitiu. «No és un adeu, però sí un «fins aviat» de llarg alè, segons les seves paraules. En el mateix comunicat, la banda anuncia alguns concerts a Llatinoamèrica i en festivals espanyols per acomiadar-se dels seus fans, «una última travessia per davant; un brindis transversal per tot el que vam ser, som i serem».
Love of Lesbian actuaran a Mèxic, Espanya i Europa. «Començarem creuant el bassal al març, sentint l’abraçada de Mèxic des del Vive Latino (14 de març), passant per la mística del Teatre Metropolità de Querétaro, el Teatre de La Paz a San Luis Potosí, el Fòrum del llac a Lleó, l’Auditori Telmex de Guadalajara i aquest rugit final al Festival Tecate Pa’l Norte de Monterrey».
A Espanya, les cites seran al Sonorama Ribera, SanSan o les Noches del Botánico. No hi ha cap data a Catalunya de moment anunciada.
«Ens retirem dels focus sense saber gaire bé quan tornarà a sonar el primer acord, però amb la certesa que aquest viatge d’un quart de segle ha valgut cada segon d’insomni. Busqueu-nos en la complicitat dels teatres o sota el cel dels grans festivals; fem que aquestes dates siguin la fita que la vostra memòria mai vulgui esborrar. Ens veiem en l’últim vers», s’acomiada el comunicat.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil