Les noves cares
Llúcia Garcia, l'actriu d'Igualada que ha fet el salt del carrer a la catifa vermella dels Goya
La igualadina, reconeguda com a Millor Interpretació revelació als Gaudí, es troba entre els nominats als Premis Goya d'aquest dissabte
Quim Casas
L’actriu igualadina Llúcia Garcia va fer el salt del carrer a la pantalla gran amb Romería i aquest dissabte desfilarà per la catifa vermella dels seus primers Goya. «Ella venia amb la seva motxilla, d’uns campaments del CAU del cap de setmana, i l’equip la va parar i la va convidar a venir al càsting», recorda Carla Simón, directora de Romería, sobre l'inici de la carrera artística de Garcia, qui ja ha estat reconeguda amb el premi a Millor interpretació revelació als Premis Gaudí. Ara, a més, està nominada a millor actriu revelació als premis Goya.
«Ella no havia actuat mai, tot i que feia dansa. No se’n refiava gaire i va venir a la prova acompanyada d’uns amics. De seguida em vaig adonar que tenia l’actitud que buscava: la d’acceptar tot el que vingués, una barreja d’innocència, maduresa interior i curiositat. I una cosa que m’interessava molt és que no sempre saps què li passa pel cap, una espècie d’opacitat emocional», explica la directora sobre el debut de la jove actriu.
Garcia, de 20 anys i neta del conegut historiador igualadí Josep Maria Torras i Ribé, interpreta a Romería una adolescent que coneix la família del seu pare biològic i, alhora, dona vida també a la mare de la protagonista. Segons Simón, era «un cas molt complicat, perquè havia d’assumir dos rols en un. Ha sigut el càsting més difícil que he fet mai en aquest sentit».
Pel que fa al procés de selecció, la directora explica que van buscar candidates «per vies molt diferents: Instagram, instituts, actrius que ja havien fet coses i també al carrer. Vam veure unes 3.000 noies. Moltes ens servien per al paper de Marina i d’altres per al de la mare, però eren poques les que podia veure fent les dues coses».
Per preparar el paper de la mare, Simón li va fer una pregunta clau a Garcia: «De què tens por?». «De semblar beneita», va respondre ella. «Era una pista molt clara que era conscient de la imatge que podia donar, però que també podia ser una altra cosa», assenyala la directora.
Un cop seleccionada, va arribar el compromís. «Ella és molt prudent. Estava a punt de fer la selectivitat i va voler saber la dimensió que tenia tot allò. Li vam dir que era una experiència molt intensa i que li havia de venir molt de gust, i s’hi va comprometre».
Nominació als Goya
El resultat? El passat 9 de febrer va aconseguir el seu primer guardó als Premis Gaudí i ara figura entre les nominades de la 40a edició dels Premis Goya, que se celebraran aquest dissabte 28 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). La gala estarà presentada per l’actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini, en un esdeveniment que reunirà prop d’un miler de professionals del sector audiovisual.
