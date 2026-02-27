Escena
La Sgratta s’embarca a fer la volta al món en un muntage ambiciós
La companyia bagenca, que sumarà 14 anys de trajectòria, estrenarà diumenge 1 de març a Avinyó el seu sisè espectacle, «La volta al món en menys de 80 dies», basat en un llibre de Pep Molist
No coneixeu la Nellie Bly? Però potser sí que us sona el nom del londinenc Phileas Fogg, el protagonista de La volta al món en 80 dies, la novel·la que va escriure Jules Verne el 1872, el mateix any en què se situa l’acció. Doncs resulta que la Nellie Bly, nascuda a Pennsilvania (Estats Units) el 1864 i intrèpida periodista del diari New York World, va fer realitat el que Jules Verne tant sols havia imaginat. Va fer la volta al món i encara li van sobrar vuit dies per arribar als 80 de la ficció. I fer això l’any 1889 era inimaginable per a una dona!
Aquesta història tant «xula» la va recollir Pep Molist en un llibre titulat 72 dies i un vestit i ha estat la base sobre la qual ha treballat la bagenca Companyia Sgratta, que aviat sumarà 14 anys de trajectòria, per bastir el seu sisè espectacle: La volta al món en menys de 80 dies. L’estrena serà aquest diumenge 1 de març (18 h) al Local Catalunya d’Avinyó.
LA VOLTA AL MÓN EN MENYS DE 80 DIES
Lloc: Local Catalunya. Carrer Sant Josep, 2. Avinyó. Dia i hora: Diumenge 1 de març, 18 h. Entrades: 6 euros; i 3 euros per als infants fins a 5 anys. A la venda a www.avinyo.cat.
Una producció «més gran»
Com que la Sgratta està en un procés de creixement, amb més contractació de bolos i campanyes escolars, en aquest nou espectacle s’han embarcat en «una aposta més gran que en les produccions anteriors». Així que, com la Nellie Bly, han decidit «arriscar i ser més valents, amb un format una mica més gran. És un pas més en la nostra evolució», destaca l’avinyonenca Clara Gavaldà, que protagonitza la història amb el manresà Joan Cirera. De fet, sense haver estrenat ja tenen alguns bolos lligats del nou espectacle: Castellbisbal, Viella i Sant Just Desvern. I altres d’emparaulats. Amb la seva trajectòria (Sol amb la Lluna, De què fan olor els pets?, La princesa en texans, Les pirates de terra endins i El cargol i l’herba de poniol), «ara la gent ja ens coneix i confia en nosaltres per programar-nos espectacles abans de veure’ls».
La companyia Sgratta
Clara Gavaldà (Avinyó, 1974) i Joan Cirera (Manresa, 1976), els protagonistes de La volta al món en menys de de 80 dies, van fundar la Companyia Sgratta el novembre del 2012. Paula Crespo es va fer càrrec de la part tècnica. I s’hi han afegit Mònica Torra, actriu, i Eric Corbella, tècnic.
La Sgratta ha encomanat la direcció de La volta al món en menys de 80 dies a Clara del Ruste, professional de les arts escèniques que ha actuat en produccions de Comediants, Dagoll Dagom, Joglars, Monti & cia, Hop!era, Cia Pepa Plana… «Als nostres espectacles tenim tendència a xerrar molt i, en aquesta ocasió, volíem fer un treball més físic, més visual, de clown. O sigui, treballar més amb el cos i no tant amb la paraula», exposa Gavaldà. Per això van pensar en Clara del Ruste, «que treballa amb Pepa Plana i ha fet molt treball de clown». A més, a banda d’encaixar amb l’espectacle, a Gavaldà i Cirera, d’Avinyó i Manresa, els era fàcil treballar amb Del Ruste, que està establerta a Santpedor: «la tenim a prop», i això va anar bé tant per als assajos com per a la residència intensiva de creació que van fer a l’agost al Centru de Cabrianes, on just diumenge passat van fer la preestrena.
Quan no hi havia avions
De fet, La volta al món en menys de 80 dies comença amb una picabaralla còmica, en la qual es veu el treball de clown que han fet els actors. Resulta que són dos conferenciants i cadascú vol presentar el seu llibre: un el de Jules Verne i l’altre el de Nellie Bly. «Era necessari començar des de l’actualitat perquè a les famílies amb infants de totes les edats que ens vénen a veure els hem de situar a l’any 1889, quan no existien ni els avions, ni els cotxes, ni els telèfons, ni res de tot això», assenyala l’actriu avinyonenca. El cas és que Nellie Bly va fer la major part del seu viatge en vaixells i en trens de vapor i en alguns altres mitjans de transport «bastant curiosos», com un rickshaw a Indonèsia, que és un carro tibat per una persona; un catamarà de vela empès per l’aire; i un elefant! «Nosaltres li posem, l’elefant, però no se sap segur si hi va anar. Jo crec que hi va pujar, però com a anècdota, no que hi fes gaire recorregut», diu Gavaldà.
Pep Molist, l’autor bibliotecari
Pep Molist (Manlleu, 1965), responsable de l’àrea infantil de la biblioteca del Casino de Manresa, compta amb més de 100 obres publicades. 72 dies i un vestit. La volta al món de Nellie Bly (A fin de cuentos, 2024), amb il·lustracions d’Ina Hristova, és el punt de partida del nou espectacle de la companyia Sgratta: La volta al món en menys de 80 dies. La publicació va ser reconeguda l’abril de l’any passat amb el Premi Crítica Serra d’Or de Llibres documentals i també ha rebut el Premi als millors llibres editats del 2024 del Ministeri de Cultura. Molist va conèixer Nellie Bly i la seva aventura en una conversa amb lletraferits al Priorat, i la curiositat el va portar a investigar, documentar-se, i, un temps després, a elaborar una proposta de llibre.
Música de David Moreno
En el procés de creació de l’espectacle al llarg de nou mesos, hi ha treballat el sallentí David Moreno, «un habitual en la música dels nostres muntatges». No es tracta d’un musical, però en aquesta proposta «la música té més pes i acompanya molt més, amb melodies específiques per cada lloc on anem, cada mitjà de transport... És increïble, perquè amb els ulls tancats la música t’ajuda a fer el viatge». A banda, Gavaldà i Cirera, com solen fer sempre, canten un parell de cançons.
L’escenografia és a càrrec dels lleidatans Joan Pena i Elisabet Pané, amb qui ja és el tercer cop que treballen: «han fet uns titelles preciosos». A més, els mateixos integrants de la companyia Sgratta també han hagut de fer el seu propi viatge, de 4 hores i mitja en cotxe, fins a Graulhet, prop de Tolosa (França), per anar a recollir un objecte inflable que els ha creat a mida i pintat a mà la companyia Plasticiens Volants.
Part còmica, part emotiva
Pep Molist, que va veure la preestrena de La volta al món en menys de 80 dies diumenge passat, va transmetre a la companyia Sgratta «la impressionant» transformació del llibre en un viatge «molt visual». Al principi hi ha una part còmica, però el final és emotiu per destacar com una dona va assumir el repte de viatjar al voltant de la Terra al segle XIX, «quan la igualtat era molt diferent de l’actual. A una dona no se li permetia ni tan sols la idea de fer el viatge. Per a Nellie Bly va ser una manera de reivindicar-se. I, ja gran, va continuar lluitant pel sufragi femení».
