"Dones migpartides", de Ramon Solsona: Fer justícia a les autores oblidades

L'assaig recupera els noms i la trajectòria d'escriptores a qui el masclisme i la dictadura van estroncar o invisibilitzar la seva carrera

Vernet, Bertrana i Orriols, d'esquerre a dreta

Vernet, Bertrana i Orriols, d'esquerre a dreta / WIKIPÈDIA/DOMINI PÚBLIC

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Explica Ramon Solsona, novel·lista reconegut i premiat, que la seva taula de treball es va anar omplint amb el pas dels dies de «llibres esgrogueïts dels anys trenta, quaranta, cinquanta, seixanta». No és cap afany col·leccionista. L’autor de títols com «L’home de la maleta» i «Allò que va passar a Cardós» (premi Amat-Piniella 2018) va començar a adquirir volums de segona mà per resseguir les passes de les «dones migpartides», escriptores a qui la guerra, la dictadura i el masclisme de l’època van trencar la trajectòria o la van invisibilitzar.

"Dones migpartides"

Ramon Solsona

Pòrtic

22,90 euros / 384 pàgines

Assaig, literatura

Solsona rememora que l’interès pel tema li va arribar en llegir «El riu i els inconscients», de Maria Dolors Orriols, recuperada pel segell martorellenc Adesiara. A partir d’aquí, l’autor va començar a descobrir més «dones migpartides», més obres literàries, un conjunt que obliga a repensar la història literària del país. Solsona va decidir que no només els noms oblidats havien de formar part d’aquest assaig sinó també les Rodoreda, Capmany, Bertrana, Pàmies, que també van patir els efectes letals del masclisme i el franquisme. Amb aquest volum, podem fer justícia a l’obra d’autores com Maria Teresa Vernet, Rosa Maria Arquimbau, Elvira Augusta Lewi i fins a gairebé una trentena que mereixen ser recordades.

MÉS NOVETATS

"Pírcing"

Ryu Murakami

Veles i vents

18 euros / 152 pàgines

Novel·la

Traducció d'Albert Nolla

La vida del Kawashima sembla aparentment perfecta, el matrimoni amb la Yoko és feilç, tenen una filla de quatre mesos, feines estables, ... Però el Kawashima, amb un desdoblament de personalitat, s’ha de convèncer cada nit que no vol apunyalar la criatura.

"Mentiders"

Sarah Manguso

L’Altra Editorial

20,90 euros / 280 pàgines

Novel·la

Traducció de Ferran Ràfols Gesa

La Jane i el John s’enamoren. Ella intenta ser escriptora, ell és cineasta. La vida els va bé, però la Jane, que també assaboreix l’alegria de la maternitat, veu com la seva carrera s’enlaira però queda tancada ens els barrots de l’ego del seu marit. Refer-se serà una necessitat.

"El gat que no volia ser vegà"

Sonne Vogel

La Campana

20,90 euros /240 pàgines

Novel·la

Traducció de Gustau Raluy Bruguera

Aquesta història sobre l’impacte positiu que tenen els animals en les nostres vides té com a protagonista el Senyoret, un gat que viu a Àmsterdam amb la seva mestressa, la Xef. La dona és vegana i per això no li dona mai carn al gat, que no està massa d’acord amb aquest fet.

"Física de la tristeza"

Georgui Gospodinov

Impedimenta

22,95 euros / 304 pàgines

Novel·la

Traducció de Maria Vútova

El narrador té la virtut d’empatitzar de forma patològica amb tothom, i es pot ficar dins dels records de les altres persones i, fins i tot, dels animals. Amb tot aquest material de la memòria individual es construeix la crònica col·lectiva de l’Europa del segle XX.

"Un himne a la vida"

Gisèle Pelicot

Ara Llibres

20,90 euros / 280 pàgines

Actualitat

Traducció d'Imma Falcó

Gisèle Pelicot va ser violada pel seu marit i una cinquantena d’homes de forma reiterada. En el judici, la Gisèle va renunciar a l’anonimat i el seu coratge va esdevenir un exemple de lluita contra la violència sexual, amb el lema que la vergonya ha de canviar de bàndol.

"Allibera't de l'ansietat"

Marga Sala Estrada

Cossetània

13,90 euros / 112 pàgines

Benestar, salut

El llibre es planteja com una guia per entendre l’ansietat i la manera de superar-la per guanyar qualitat de vida i el control d’un mateix. La psicòloga Marga Sala proposa un seguit de tècniques i d’exemples de casos reals per trencar el cercle viciós que provoca l’ansietat.

"Desbloqueando a Picasso"

José S. Mateos

Ediciones B

24,90 euros / 640 pàgines

Art

L’autor, que es fa conèixer a les xarxes com a @GodPikasso, proposa una manera didàctica de fer entenedora l’obra de Picasso, els quadres del qual a vegades ens poden semblar estranys, lletjos o infantils. Uns conceptes erronis per abordar un dels artistes del segle XX.

"Miss Charity"

Loïc Clement / Anne Montel

Errata Naturae

24 euros / 128 pàgines

Infantil il·lustrat

La Charity és una nena que fa preguntes i no calla. Viu en una casa de Londres amb una família benestant i ha convertit l’habitació de jocs en un zoo improvisat, un laboratori i un estudi d’art. Li agrada aprendre i la seva vocació serà una inspiració per altres nens.

