L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
"Dones migpartides", de Ramon Solsona: Fer justícia a les autores oblidades
L'assaig recupera els noms i la trajectòria d'escriptores a qui el masclisme i la dictadura van estroncar o invisibilitzar la seva carrera
Explica Ramon Solsona, novel·lista reconegut i premiat, que la seva taula de treball es va anar omplint amb el pas dels dies de «llibres esgrogueïts dels anys trenta, quaranta, cinquanta, seixanta». No és cap afany col·leccionista. L’autor de títols com «L’home de la maleta» i «Allò que va passar a Cardós» (premi Amat-Piniella 2018) va començar a adquirir volums de segona mà per resseguir les passes de les «dones migpartides», escriptores a qui la guerra, la dictadura i el masclisme de l’època van trencar la trajectòria o la van invisibilitzar.
"Dones migpartides"
Ramon Solsona
Pòrtic
22,90 euros / 384 pàgines
Assaig, literatura
Solsona rememora que l’interès pel tema li va arribar en llegir «El riu i els inconscients», de Maria Dolors Orriols, recuperada pel segell martorellenc Adesiara. A partir d’aquí, l’autor va començar a descobrir més «dones migpartides», més obres literàries, un conjunt que obliga a repensar la història literària del país. Solsona va decidir que no només els noms oblidats havien de formar part d’aquest assaig sinó també les Rodoreda, Capmany, Bertrana, Pàmies, que també van patir els efectes letals del masclisme i el franquisme. Amb aquest volum, podem fer justícia a l’obra d’autores com Maria Teresa Vernet, Rosa Maria Arquimbau, Elvira Augusta Lewi i fins a gairebé una trentena que mereixen ser recordades.
MÉS NOVETATS
"Pírcing"
Ryu Murakami
Veles i vents
18 euros / 152 pàgines
Novel·la
Traducció d'Albert Nolla
La vida del Kawashima sembla aparentment perfecta, el matrimoni amb la Yoko és feilç, tenen una filla de quatre mesos, feines estables, ... Però el Kawashima, amb un desdoblament de personalitat, s’ha de convèncer cada nit que no vol apunyalar la criatura.
"Mentiders"
Sarah Manguso
L’Altra Editorial
20,90 euros / 280 pàgines
Novel·la
Traducció de Ferran Ràfols Gesa
La Jane i el John s’enamoren. Ella intenta ser escriptora, ell és cineasta. La vida els va bé, però la Jane, que també assaboreix l’alegria de la maternitat, veu com la seva carrera s’enlaira però queda tancada ens els barrots de l’ego del seu marit. Refer-se serà una necessitat.
"El gat que no volia ser vegà"
Sonne Vogel
La Campana
20,90 euros /240 pàgines
Novel·la
Traducció de Gustau Raluy Bruguera
Aquesta història sobre l’impacte positiu que tenen els animals en les nostres vides té com a protagonista el Senyoret, un gat que viu a Àmsterdam amb la seva mestressa, la Xef. La dona és vegana i per això no li dona mai carn al gat, que no està massa d’acord amb aquest fet.
"Física de la tristeza"
Georgui Gospodinov
Impedimenta
22,95 euros / 304 pàgines
Novel·la
Traducció de Maria Vútova
El narrador té la virtut d’empatitzar de forma patològica amb tothom, i es pot ficar dins dels records de les altres persones i, fins i tot, dels animals. Amb tot aquest material de la memòria individual es construeix la crònica col·lectiva de l’Europa del segle XX.
"Un himne a la vida"
Gisèle Pelicot
Ara Llibres
20,90 euros / 280 pàgines
Actualitat
Traducció d'Imma Falcó
Gisèle Pelicot va ser violada pel seu marit i una cinquantena d’homes de forma reiterada. En el judici, la Gisèle va renunciar a l’anonimat i el seu coratge va esdevenir un exemple de lluita contra la violència sexual, amb el lema que la vergonya ha de canviar de bàndol.
"Allibera't de l'ansietat"
Marga Sala Estrada
Cossetània
13,90 euros / 112 pàgines
Benestar, salut
El llibre es planteja com una guia per entendre l’ansietat i la manera de superar-la per guanyar qualitat de vida i el control d’un mateix. La psicòloga Marga Sala proposa un seguit de tècniques i d’exemples de casos reals per trencar el cercle viciós que provoca l’ansietat.
"Desbloqueando a Picasso"
José S. Mateos
Ediciones B
24,90 euros / 640 pàgines
Art
L’autor, que es fa conèixer a les xarxes com a @GodPikasso, proposa una manera didàctica de fer entenedora l’obra de Picasso, els quadres del qual a vegades ens poden semblar estranys, lletjos o infantils. Uns conceptes erronis per abordar un dels artistes del segle XX.
"Miss Charity"
Loïc Clement / Anne Montel
Errata Naturae
24 euros / 128 pàgines
Infantil il·lustrat
La Charity és una nena que fa preguntes i no calla. Viu en una casa de Londres amb una família benestant i ha convertit l’habitació de jocs en un zoo improvisat, un laboratori i un estudi d’art. Li agrada aprendre i la seva vocació serà una inspiració per altres nens.
Subscriu-te per seguir llegint
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà