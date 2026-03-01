Rosalía es corona als Brit Awards: actuació estel·lar amb Björk i premi a millor artista internacional
La indústria del Regne Unit es rendeix a l'artista catalana en una nit triomfal per a Olivia Dean
Lucas Font
La indústria musical britànica s’ha rendit al talent de Rosalía. L’artista catalana ha triomfat aquest dissabte a la gala dels Brit Awards 2026, on s’ha endut el premi a millor artista internacional per davant de figures com Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga. Un èxit que ha arribat acompanyat d’una actuació espectacular sobre l’escenari del Co-op Live Arena de Manchester, on ha interpretat Berghain juntament amb la Heritage Orchestra i la incombustible Björk, que ha aparegut per sorpresa enmig de la coreografia.
Durant uns minuts, la catalana va transportar el públic al mític club berlinès amb una actuació enèrgica que va deixar sense paraules el presentador de la gala, Jack Whitehall. “Sens dubte, ha estat una de les millors actuacions dels Brit Awards que he vist mai”, va assegurar l’humorista. Poc després, el seu nom sonava com a guanyadora del guardó a millor artista internacional. “És un gran honor poder portar la meva música lluny de casa. M’encantaria compartir això amb tots els meus companys que també fan música en espanyol. Continuem celebrant la diversitat, les diferents músiques, les diferents cultures i els diferents idiomes”, va afirmar.
Olivia Dean, la gran triomfadora
Una altra gran protagonista de la nit va ser Olivia Dean, que es va endur quatre grans premis: millor artista, millor àlbum, millor artista pop i millor cançó de l’any per Rein Me In, interpretada amb Sam Fender. També estava nominada en aquesta última categoria amb Man I Need. Amb només 26 anys, Dean ha arribat al més alt de les llistes amb The Art of Loving i s’ha convertit en la primera solista britànica a tenir quatre cançons simultànies al top 10 del UK Singles Chart.
La cerimònia també va reconèixer Lola Young com a artista revelació (l’únic dels cinc premis als quals optava), mentre que la banda de rock alternatiu Wolf Alice es va endur el premi a millor grup britànic de l’any i els estatunidencs Geese, el de millor grup internacional. El tema APT. de Rosé i Bruno Mars va guanyar el premi a millor cançó internacional en una gala plena d’actuacions: Harry Styles; Alex Warren, amb James Blunt interpretant Ordinary al piano; i una magnífica Raye, amb una versió alentida del seu èxit Where is My Husband!, també nominada a millor cançó.
Reconeixement als grans noms
La gala d’aquest dissabte va estar carregada d’homenatges a figures destacades de la música britànica. El compositor i productor Mark Ronson va rebre el premi a la contribució excepcional, que va dedicar en la seva actuació posterior a Amy Winehouse. “La música que vaig fer amb l’Amy és la raó per la qual tothom sap qui sóc. Sempre atresoraré la seva veu, el seu talent i el nostre vincle”, va afirmar.
Un altre dels homenatjats va ser Noel Gallagher, que va rebre el premi a compositor de l’any després del retorn triomfal d’Oasis als escenaris. Gallagher, seguidor apassionat del Manchester City, va rebre un afectuós missatge de Pep Guardiola, que l’animava a compartir el premi amb el seu germà Liam, absent a la cerimònia. El músic ho va obeir tan bon punt va pujar a l’escenari: “Li he de donar les gràcies”, va assegurar. La cerimònia també va retre homenatge a Ozzy Osbourne, mort l’any passat, que va rebre el premi pòstum a la trajectòria.
