CINEMAQUINTO
Títols de pel·lícules
Les traduccions dels noms dels llargmetratges de l'anglès al castellà ha estat fruit de canvis molt curiosos
Ara no hi ha problema en conservar el títol d’una pel·lícula en anglès o en una paraula estrangera que soni bé. Però abans, les denominacions de cintes de cine es canviaven per termes o frases més entenedores o, senzillament, ho feien per motius publicitaris. Alguns d’aquests canvis resulten ben curiosos, d’altres un vertader patafi.
"High Noon" (Al punt del migdia) és l’autèntic títol de "Sol davant del perill" (1952), un dels grans clàssics del western, dirigit per Fred Zinnemann. L’original té a veure amb l’hora d’arribada del tren que porta el bandit Frank Miller a reunir-se a l’estació amb els seus homes, per anar a venjar-se del sheriff Will Kane que el va empresonar. La famosa cançó "Do not forsake", oh my darling, és de Dimitri Tiomkin.
El 1961, Stanley Kramer, com a productor i director, va presentar "Judgement at Nuremberg", una crònica del procés als jutges alemanys que van aplicar les lleis nazis d’extermini. Un repartiment d’autèntic luxe, amb esfereïdores filmacions de les víctimes dels camps de concentració. En castellà es va conèixer com "¿Vencedores o vencidos?", com si hi hagués dubtes sobre el que va passar i qui en tenia la culpa. Emotives intervencions de Judy Garland i de Montgomery Clift.
"Something likes it hot" (1959) juga amb els conceptes de 'hot' o improvisació en front de 'straight' o més normatiu, aplicats a la música de jazz. Tony Curtis i Jack Lemmon es disfressen de dones per fugir dels gàngsters, en una comèdia enginyosa rodada per Billy Wilder i amanida per una exhuberant Marilyn. En castellà fou "Con faldas y a lo loco", que no deixa de tenir la seva gràcia, i el català va fer servir la darrera frase del film: "Ningú no és perfecte".
Es veu que el nom de Hemingway no cridava massa l’atenció del públic de 1963, quan es va estrenar entre nosaltres "Hemingway’s Adventures of a Young Man", de Martin Ritt. En castellà es va dir "Cuando se tienen veinte años", un recosit de relats del famós novel·lista, sobretot els protagonitzats per Nick Adams.
Es ben estrambòtic que aquí es digués "Colorado Jim" un film d’Anthony Mann de 1953, quan resulta que a cap personatge se’l coneix per aquest nom. Li havien posat "The Naked Spur", que vol dir "L’esperó nu", en referència al pic rocallós de la regió de Durango on es roda el desenllaç del film i que obliga a James Stewart a escalar amb l’ajut d’aquest complement de les botes d’un vaquer.
En plena discussió a Itàlia per aconseguir una llei que permetès el divorci, Valentino Orsini i els germans Taviani van presentar "Il fuorilegge del matrimonio" (1963), cinc episodis tractats més aviat de manera satírica sobre els problemes dels casats lligats sota l’imperatiu de l’Esglèsia Catòlica. El significat del títol és "Els fora de la llei del matrimoni", i aquí algú que sabia idiomes i era llest de mena el va traduir com "El florilegio del matrimonio".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després