Els Goya aplaudeixen el cinema d'autor amb "Los domingos" i "Sirat"
La cerimònia celebrada dissabte a Barcelona va reconèixer el talent d'Alauda Ruiz de Azúa i Oliver Laxe amb dos films vinculats al món del festivals
Esteve Soler
El palmarès dels Premis Goya celebrats dissabte a Barcelona van premiar el cinema d’autor. Dos títols centren la majoria dels guardons i són precisament films nascuts sota el paraigua dels festivals i de l’empremta autoral.
Els guardons més tradicionalment artístics van recaure sobretot en "Los domingos", d’ Alauda Ruiz de Azúa, qui, després de deixar a tothom bocabadat amb el film "Cinco lobitos" i la sèrie "Querer", va encertar de ple amb una altra història carregada d'intensitat dramàtica i personatges antològics, aquest cop sobre la naixent i controvertida vocació religiosa d’una noia adolescent.
Ja des de la seva estrena a Sant Sebastià, on va guanyar la Concha de Oro, "Los domingos" ha convençut jurats i especialistes del món sencer, com han demostrat els premis Feroz, Forqué o Fotogramas, entre altres.
I l’altre film de l’any ha estat "Sirat", d’Oliver Laxe, com es va reflectir en els premis Goya obtinguts essencialment en les categories tècniques. Interpretant el pare protagonista d’aquesta aventura a la recerca de la seva filla perduda al Marroc, Sergi López s'ha convertit en un actor fetitxe per les seves participacions en el Festival de Canes i en aquesta ocasió ja va venir del certamen amb el gran premi sota el braç.
En el film, un desert infinit i la repetitiva música trance esdevenen metàfora d’una dolorosa peregrinació per uns llimbs sense possibilitat de retorn que han suposat la consolidació definitiva de la carrera d’Óliver Laxe, encara pendent d’un parell de nominacions als Oscars d’allò més sucoses.
Tant "Los domingos" com "Sirat" son cinema de cineastes insultantment joves, que denoten un talent amb possibilitats enormes per endavant, capaços de liderar en l'àmbit internacional un futur pletòric per al cinema espanyol. No sempre ens trobem amb una collita de films com aquests.
Tots dos films es van presentar també durant la programació del bagenc Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, així com les també premiades avui "Ciudad sin sueño" i "Valor sentimental", reunint un total de 13 guardons.
