El MNAC treu a concurs el trasllat de les pintures profanes de Sixena al monestir aragonès
A diferència dels frescos de la Sala Capitular, els tècnics del museu barceloní no objecten del moviment
ACN
El MNAC ha tret a concurs el trasllat de les pintures profanes de Sixena al monestir aragonès, segons ha avançat 'El Punt Avui' i ha confirmat l'ACN. El desembre passat, la jutgessa que instrueix el cas va instar els responsables del museu català a impulsar el moviment d'aquest conjunt concret d'obres quan abans millor, i el MNAC va treure a licitació el concurs divendres passat. A diferències dels murals de la Sala Capitular, els tècnics catalans no s'oposen al trasllat de les pintures profanes, en condicions de conservació molt menys delicades i en suports més fàcils de moure. El pressupost de licitació supera els 81.000 euros, que cobrirà íntegrament el MNAC segons estipula la sentència del trasllat.
El termini per presentar ofertes acaba el 19 de març i l'empresa que guanyi el concurs tindrà de termini fins al 30 de novembre per fer el trasllat. Haurà de retornar al monestir de Sixena vuit pintures al fresc del segle XIII, d'on van ser arrencades durant els anys seixanta del segle XX.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”