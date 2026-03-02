Molta gent es queda al carrer en la inaguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
El nou espai del carrer Alcalde Armengou va quedar petit per encabir les més de 200 persones que hi van acudir
S'hi va aplegar una barreja de personalitats del món de la cultura i de la política
La inauguració de la nova seu de l’escola i galeria D’Art, impulsada per la família Fornells-Uró, va aplegar unes 200 persones divendres passat. L’espai va quedar petit per acollir-les, de manera que molta gent es va haver de quedar al carrer. A l’estrena del nou local, situat a peu de carrer, al carrer Alcalde Armengou, 6, hi van acudir l’alcalde, Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Tània Infante. També s’hi van aplegar els presidents dels Cercles Artístics de Manresa i del Moianès, pintors, representants del món cultural i polític, a més a més de pares i mares d'alumnes, professores i exprofessores de l’escola i galeria D'Art, entre d’altres.
Els encarregats dels parlaments van ser l’alcalde i Jaume Fornells, impulsor D’Art. Els assistents van destacar la idoneïtat de la nova ubicació, i també van qualificar d’acollidora la remodelació que s’ha fet al local que, a més, de l’espai a a peu de carrer també disposa d’un altell, on hi ha un despatx i també una altra sala per a fer tallers. A l’espai, en aquesta arrencada, s’hi poden admirar quadres de la col·lecció particular de la família. Obres del santjoanenc Lluís Puiggròs, la moianesa Aida Mauri, la santvicentina Carme Magem, l’igualadí Josep Millàs… Com a galeria d’art, és un espai obert a l’exposició d’obres d’artistes, emergents o consolidats, pendents de la llista d’espera.
160 alumnes
A hores d’ara D’Art, que aquest dilluns 2 de març ja comença l’activitat al nou local, té 160 alumnes entre totes les seves propostes. D’una banda, els diversos cursos que imparteix en diverses tècniques de pintura: aquarel·la, tècniques mixtes (carbonet, acrílic...), dibuix al natural amb model… Els alumnes, la majoria manresans, però també de diversos indrets de la comarca, són tant adults com grups d’infants, a partir de 5-6 anys, i també hi ha un grup d’adolescents. D’Art, que compta amb 6 mestres, també imparteix sessions d’extraescolars a tres escoles de Manresa (Les Bases, Renaixença i Pare Algué), obertes a escolars de tota la ciutat en conveni amb l’Ajuntament. A més, van a fer tallers, dos cops l’any, a la Cerdanya, a través del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Puigcerdà. I es programen tallers específics de collage, de ceràmica raku… acompanyats de gastronomia per crear caliu.
10 anys de trajectòria
D’Art, va néixer fa gairebé deu anys, el setembre del 2016, al centre de Manresa, en un primer pis del carrer Guimerà, just a sobre de la joieria Uró. La família Fornells-Uró va fer aquest pas quan ja havia retornat l’ambient artístic a la comarca, amb l’obertura del jardí de casa seva, a Pineda de Bages, perquè els artistes, en especial els de casa, hi poguessin mostrar la seva obra pictòrica. Aquests esdeveniments, que aplegaven més de 200 persones en un cap de setmana, es van dur a terme durant sis estius, fins al 2018.
Jaume Fornells, impulsor d’aquesta proposta artística sorgida «de l’afició que tinc a l’art», celebra que l’escola d’art «ha anat creixent i consolidant-se, malgrat la poca afició que hi ha per les arts plàstiques. Però hem sabut captar les persones a les qui els hi agrada, i això em fa il·lusió».
