David Victori explicarà les claus del seu darrer thriller a Manresa
El cineasta nascut a la capital bagenca parlarà de "Cortafuego" en una trobada oberta al públic, el 10 de març a la Plana de l'Om
El cineasta manresà David Victori exposarà el procés de creació de "Cortafuego", la seva darrera pel·lícula i una de les produccions més vistes a Netflix els darrers dies, en una xerrada oberta al públic que tindrà lloc el dimarts 10 de març a les 19 h a l'auditori de la Plana de l'Om de la capital bagenca. El realitzador de títols com "El pacto" i "No matarás" revelarà les claus de l'èxit del film en una trobada organitzada per la Manresa Film Office i que conduirà el crític de Regió7 Jordi Bordas.
Tal com va publicar aquest diari fa uns dies, "Cortafuego" es va situar en només tres dies, després de l'estrena, com el llargmetratge més vist de Netflix a escala global, liderant el rànquing de visionaments en una vintena de països d'arreu del món. Protagonitzat per Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel i la igualadina Diana Gómez, el film explica l'angoixa d'una mare que perd el rastre de la seva filla quan la petita s'endinsa al bosc, una massa forestal per un incendi devastador que avança i obliga a desallotjar la zona. Els familiars de la nena, però, no la volen deixar, tal com els ordena la guàrdia civil, i la busquen pel seu compte.
Rodatge a Regió7
David Victori sempre ha estat molt unit a la seva ciutat, tot i que està duent a terme una trajectòria d'abast internacional. Fa tres anys, el manresà va rodar a Manresa la sèrie "Tu también lo harías", i una de les localitzacions va ser la redacció de Regió7.
En la xerrada del dimarts vinent, Victori farà un recorregut per la seva trajectòria posant l'èmfasi en els processos creatius que acaben desembocant en les ficcions audiovisuals que arriben a les pantalles de cinema i televisió. Durant l'acte, es projectaran algunes de les imatges de "Cortafuego".
Cinc Oscars a Manresa
La presència del director de cinema és una aposta més de la Manresa Film Office, l'ens municipal que promou la ciutat com a escenari de rodatges de pel·lícules, sèries, documentals i anuncis de publicitat, dirigit per Aleix Farrés. Recentment, la capital bagenca va acollir la segona edició de la trobada de directors de documentals de l'estat, que va aplegar un grapat de noms guardonats amb els principals premis de la cinematografia espanyola.
Al costat de noms com els de Shakira i Liam Neeson, que en els darrers anys han passat per la ciutat per participar en enregistraments audiovisuals, també han estat recentment a Manresa cinc personalitats del món del cinema que han guanyat un Oscar. Si bé els contractes de confidencialitat fan difícil a vegades saber la identitat dels professionals que venen al cor de Catalunya, sí que s'ha fet públic que últimament han vingut a Manresa el director Neil Jordan (Oscar al millor guió original per "The crying game", traduït com a "Juego de lágrimas"), Hoyte van Hoytema(Oscar a la millor fotografia per "Oppenheimer") i David Martí (Oscar al millor maquillatge juntament amb Montse Ribé, per "El laberinto del fauno").
L'èxit de Shakira
Tornant a Shakira, el rodatge del videoclip de la cançó "Monotonia", que va tenir lloc en el supermercat Llobet del barri de la Sagrada Família i a l'entorn de Sant Domènec, va generar una enorme expectació el setembre del 2022. Les 360 milions de visualitzacions que té el situen com un dels videoclips de creixement més ràpid de la història.
La gran concentració d'enregistraments que ha acollit en la primera dècada de vida de la Manresa Film Office, fa que en els ambients cinematogràfics es conegui la ciutat com "La petita Hollywood", explica Farrés.
