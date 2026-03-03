«Encara ens en cantes»: Manresa recordarà el músic i animador Xesco Boix amb motiu dels 80 anys del seu naixement
Una exposició a la Plana de l'Om amb material d'actuacions a la comarca, un concert al teatre Conservatori, una xerrada per recordar el seu llegat i una trobada amb infants posaran en valor el llegat de qui va saber arribar a l'ànima dels infants
Qui no ha cantat mai el Gripau blau? Qui no ha tastat mai la Sopa de pedres? Xesco Boix (1946-1984), músic, animador i cantant català de folk, va aconseguir arribar a l’ànima dels infants només amb cançons, una guitarra i el seu abassegador poder de seducció. És per això que la seva aportació encara és avui molt present a les escoles i al camp de l’educació en el lleure. En aquest any en què es commemoren els 80 anys del seu naixement, un grup d’entitats de Manresa ha organitzat un seguit d’actes d’homenatge que es desenvoluparan al llarg de quinze dies. Perquè cal tenir present que, al llarg de la seva trajectòria artística, el músic va fer nombroses visites a la comarca del Bages.
Una exposició
Xesco Boix encara canta és el títol de l’exposició que des de demà, dimecres 4 de març, i fins al diumenge 15 de març es podrà veure a l’Espai Plana de l’Om. Es tracta d’una exposició itinerant, gestada el 2021 a Sabadell (per Olga Trilla i Gemma Segura), que arriba a Manresa després del seu pas per Solsona i Terrassa. Està formada per una quinzena de plafons que es complementaran amb fotografies, programes, retalls de premsa… d’algunes de les 25 actuacions a les nostres comarques de les que se’n té referència. A través d’Enllaç, la promotora dels concerts, s’ha pogut contactar amb una part important de les persones que el van contractar entre el 1974 i el 1984. També se li han fet homenatges, com el que el grup Rialles de Manresa va organitzar tant sols tres mesos després de la seva mort, el dissabte 27 d’octubre del 1984 a la plaça Espanya, i en el qual van actuar el seus companys.
Tal i com ha explicat Sílvia Sanfeliu, presidenta d’Òmnium Bages-Moianès, en la visita a l’exposició es podrà escoltar la veu del mateix Xesco Boix i deixar escrit en una llibreta «els records o les descobertes de qui és part de la nostra història, i que va fer una gran tasca per la cultura, la llengua i el país».
L'acte d'inauguració
L’alumnat de 2n del cicle formatiu d’Animació Sociocultural i Turística de l’institut Guillem Catà també s’ha implicat en els actes d’homenatge organitzant l’acte d’inauguració de l’exposició demà, dimecres 4 de març, a les 7 de la tarda, amb el títol: Xesco Boix encara ens en parles, en el qual participaran Llorenç Planes i Roser Flotats, mestres jubilats de llarga trajectòria a les escoles públiques de Manresa, que s’encarregaran d’exposar el llegat i les virtuts del músic i animador amb el seu treball «per la pau, la natura i la igualtat entre companys, tant importants en l’educació», ha destacat Helena Barón, en representació dels seus 13 companys de curs.
Cançons i contes per als infants
Barón també ha explicat que en descobrir «el gran animador» que era Xesco Boix, fa que ara ells el tinguin «com a referent», a més han organitzat un acte el dimarts 10 de març (11 h, a l’Espai Plana de l’Om) en el qual participaran 122 infants de 3r de primària quatre escoles manresanes: Bages, Renaixença, Muntanya del Drac i Serra i Húnter. Amb el títol de Xesco Boix encara ens en contes, podran escoltar cançons de Xesco Boix a càrrec del músic Lluís Atcher mentre Roser Rojas il·lustrarà contes. El professor Jordi Lorente ha subratllat «el poder que hem anat veient que tenia Xesco Boix quan a tothom a qui li hem proposat de participar en els actes ens ha dit que sí sense pensar-s’ho». Mentre que l’alumna Maria Eugenia Infantes ha apuntat a la seva capacitat «d’arribar a la gent de manera inconscient».
Un cançoner i una auca
A més, aprofitant «l’oportunitat» d’organitzar actes per a la ciutat, els alumnes d’Animació Sociocultural han preparat un cançoner amb 10 cançons de Xesco Boix per tal que els alumnes de primària tinguin material previ per després «gaudir més» de l’espectacle. I també han recuperat una auca sobre el músic i animador feta el 2009 amb motiu dels 25 anys de la seva mort per Joan Vilamala (text) i Clara Oliveres (dibuixos). L’auca es repartirà també als escolars.
El concert amb Els cinc dits de la mà
Finalment arribarà Xesco Boix encara ens en cantes, un concert el dissabte 14 de març (17.30 h, teatre Conservatori) a càrrec de la companyia Els cinc dits de la mà, un grup creat per iniciativa de Xesco Boix. Hi continuen Àngel Daban, Lluís M. Panyella i Noè Rivas, que oferiran un homenatge a qui fou l’ànima del grup i «amb qui van compartir pis, furgoneta i moto», segons ha recordat Joan Vilà, coordinador d’Imagina’t. En el concert es recordaran cançons «que tots sabem però a vegades no identifiquem d’on vénen» i promet que serà «emotiu perquè s’hi aplegaran pares i avis que van conèixer una figura històrica».
El debat de l'estàtua
Amb motiu d’aquests actes a l’entorn de Xesco Boix, s’ha obert el debat amb l’Ajuntament de Manresa sobre quin ha de ser el futur del monument a Xesco Boix, obra de Ramon Oms, que des del 1987 hi ha al parc de Puigterrà. Nasi Muncunill, director del CAE, assenyala que la situació actual «dignifica poc respecte el pes de la seva figura». De fet, just ahir s’havia d’acabar una neteja arran d’un recent acte de vandalització de l’estàtua amb pintura. Les propostes sobre la taula passen per donar més accessibilitat, projecció i dinamització a l’actual espai o bé per un canvi d’ubicació.
La regidora de Cultura, Tania Infante, ha entomat el debat i ha agraït a les entitats l’organització d’uns actes al voltant «d’una figura clau per la cultura popular catalana en l’àmbit educatiu i cultural, que perdura en el temps, i a qui s’ha posat encara més en valor al portar-la al present». Les activitats són organitzades per l’Associació Cultural El Galliner, el CAE, formació i serveis socioculturals, el Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural de l’institut Guillem Catà, Imagina’t, Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) i Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint