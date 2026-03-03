Francesc Comas rebrà aquest dimarts la Medalla de la Ciutat
L'historiador i divulgador manresà serà distingit en la categoria de Mèrit Cultural en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament
L'historiador, divulgador i activista cultural Francesc Comas Closas (Manresa, 1952) serà reconegut avui dimarts amb la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. La trobada es podrà seguir en directe per la pàgina web manresa.cat/directe.
La distinció a Comas, col·laborador de Regió7, és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa que té el suport d'una trentrena d'entitats i ciutadans a títol personal. Des del consistori, s'ha cregut rellevant dur a terme aquest homenatge per "la dedicacio incansable de Comas en la recuperació i difusió de la història i el patrimoni de Manresa i el Bages". Així mateix, "es reconeix el seu lideratge al capdavant del Centre d'Estudis del Bages i la seva participació activa en diverses entitats de la ciutat".
La proposta de lliurar la Medalla a Francesc Comas es va aprovar en un ple municipal del passat mes de gener, amb el suport de tots els grups polítics excepte Vox, que es va abstenir.
En la trobada d'avui a la tarda, Raquel Valdenebro, vicepresidenta del Centre d'Estudis del Bages, prendrà la paraula en nom de les entitats. Per la seva part, la historiadora Rosa Serra farà la glossa de l'homenatjat. L'acte es clourà amb l'actuació musical de la coral USènior de la FUB, que dirigeix Rosa Maria Ortega.
Francesc Comas es va llicenciar en Geografia i Història i va exercir com a professor de primària i secundària, a més de ser docent de l'Escola de Mestres de Manresa (UAB) i a la Fundació Universitària del Bages. Autors de nombrosos llibres sobre la història i el patrimoni de la capital bagenca, Comas també fa molts anys que aporta el seu saber a la divulgació des de les pàgines de Regió7.
