El Casino de Calaf estrena una sàtira en clau local escrita i dirigida per la navarclina Xènia Sellarés i amb 46 veïns a l’escenari
«Mercat de Calaf» és una comèdia en la qual dues entitats es disputen una subvenció cultural
Se’n faran tres úniques funcions: el dijous 5, el divendres 6 i el dissabte 7 de març
El Casino de Calaf estrena una proposta inèdita fins ara: una sàtira de poble amb un repartiment molt coral, que farà pujar 46 actors i ballarins a l’escenari en les tres úniques funcions programades el dijous 5, el divendres 6 i el dissabte 7 de març. Mercat de Calaf és una comèdia «amable» que parteix de la coneguda trobada veïnal dels dissabtes entre parades de fruita i roba. És un lloc on es parla de tot i les xafarderes inventen un rumor que fan córrer: l’Ajuntament ofereix una subvenció cultural molt substanciosa, però sempre que les dues entitats que hi ha al poble, el Casino i el Casal, presentin un projecte conjunt. I la trama ja està servida.
«Mercat de Calaf»
Lloc: Casino de Calaf. Dia i hora: Dijous 5 i divendres 6 de març, a les 21.30 h; i dissabte 7 de març, a les 19.30 h. Entrades: 18 euros; i 15 euros per als socis. A la venda a Entrapolis i a taquilla des d’una hora abans. Reserves: 659 55 87 27 (Marta) i 620 134 018 (Josep).
Inspirant-se en la Febrada navarclina
El curiós d’aquesta iniciativa del Casino de Calaf és que va néixer d’una visita a Navarcles. La junta del Casino de Calaf va anar-hi l’any passat per veure la Febrada titulada El ‘tingladu’ navarclí, escrita i dirigida per Xènia Sellarés (Navarcles, 1995). «Els va agradar moltíssim, i em van proposar fer el mateix a Calaf. Era complicat, perquè hi havia gags dedicats especialment a Navarcles, però n’he agafat l’essència i n’he fet una adaptació que no té res a veure», remarca Sellarés.
De fet, admet que d’entrada «fa riure» que una sàtira de Calaf l’hagi escrit una navarclina, «perquè he hagut d’indagar una miqueta què és el que passa al poble, i a partir d’aquí buscar què podia tenir encant o no». Així va saber que a Calaf hi ha dues entitats que sustenten la cultura: el Casino, on es farà l’obra i que ofereix una programació nombrosa i constant, i el Casal, que és «superconegut» pels Pastorets, que aquest any han celebrat el centenari. «Pel poble es parla que les dues entitats no lliguen, i així l’obra posa èmfasi en dos grups que no troben la manera d’encaixar».
L’encaix de dues entitats
Això és la ficció, perquè a l’hora de posar-se a treballar, l’actriu, dramaturga i directora navarclina ha «tingut la sort» de comptar amb actors i actrius «de tots els perfils, tant dels que tenen més tirada al Casino com amb els que tenen més tirada al Casal. N’hi ha que fan els Pastorets i ara podran dir que han fet el Mercat de Calaf». De fet, assenyala que davant del «gran repte» d’escriure per a un poble «que no és el meu» ho ha tingut molt fàcil perquè «tothom m'ha ajudat moltíssim». Així mateix, abans de posar-se a treballar, va parlar amb el president del Casal de Calaf per explicar que l’obra «no pretén ofendre a ningú, sinó tot el contrari. I em va explicar que malgrat les males llengües que han anat parlant, en realitat les dues entitats es deixen material i tothom parla bé dels altres».
A banda, Mercat de Calaf i El ‘tingladu’ navarclí comparteixen personatges com els de la brigada perquè «sempre es diu que la brigada no treballa», i també posicionaments: «a tots els pobles es critica l’ajuntament».
La implicació dels artistes
Xènia Sellarés destaca que, per les dificultats d’encaixar l’obra en la intensa programació del Casino de Calaf, no es va decidir tirar endavant fins fa poc, de manera que la primera lectura del guió no va ser fins al passat 9 de gener. Ara bé, malgrat haver de treballar tan ràpid, «ha anat molt bé, i no m’ho pensava pas. La gent s’ha implicat moltíssim, i ha estat molt fàcil». El més complicat ha estat quadrar els horaris d’assajos perquè hi ha molts grups variats: des d’infants d’entre 8 i 10 anys fins a dones de més de 70 anys. També hi ha joves que estudien a la universitat, i entre setmana estan fora del poble. «Però realment estic molt contenta de com ha anat tot el procés. Ràpidament es van aprendre el text d’una obra que dura 1 hora i 45 minuts».
Trucar portes sense conèixer ningú
Xènia Sellarés ja havia anat a veure teatre a Calaf, perquè la seva cunyada és de Sant Martí de Sesgueioles, i fa teatre a Calaf. Així que ja coneixia algunes persones de l’ambient teatral, «però no sabia si estarien interessats en formar part de l’obra». Així, mentre a Navarcles, on fa 37 anys que es tira endavant la Febrada, tothom ja sap que cal apuntar-se per participar-hi, a Calaf va caldre «anar trucant portes sense conèixer gairebé ningú». Després es va fer reunió per exposar el projecte, i s’hi va sumar força gent. Ara bé, «com a tot arreu, faltaven homes” i per això Sellarés ha demanat l’ajuda al seu pare, «que de seguida em va dir que sí». I també ha tingut «el plaer» de dirigir a la cunyada.
A Mercat de Calaf també hi haurà dues coreografies a càrrec d’un grup de joves, que ha muntat una altra navarclina, Ania Tragant, i Oleguer Puig, amb qui Sellarés ja ha treballat, ha fet l’enregistrament de dues cançons.
La dificultat de les dates
A causa de la constant programació de teatre, dansa i música al Casino de Calaf i del fet que les tardes dels diumenges estan reservades per al ball de saló, les tres funcions de Mercat de Calaf s’han programat pel dijous 5 i el divendres 6, a 2/4 de 10 de la nit; i el dissabte 7 de març, a 2/4 de 8 del vespre. Això ha fet que, d’una banda, entre els actors, «hi ha hagut gent que ha hagut de baixar del carro perquè les dates no els hi han anat bé». I, d’altra banda, el ritme de venda d’entrades anticipades és ben diferenciat: «pel dissabte només queden 6 butaques lliures, pel divendres en queden més, però dijous està més buit», assenyala Sellarés, que afegeix que «és una oportunitat única de veure una obra divertida, per riure, per desconnectar».
Així mateix, la navarclina desitja que «Mercat de Calaf tingui una bona rebuda, i tant de bo els calafins s’apropiïn de la proposta com ha passat a Navarcles amb Febrada, que es fa des de fa 37 anys. I que cada any es faci una producció pròpia perquè els veïns s’hi puguin trobar. Ara que es pugui fer amb més temps, això sí!».
Xènia Sellarés també pujarà a l’escenari del Casino de Calaf
El divendres 13 de març, a les 21 h, la mateixa Xènia Sellarés actuarà al Casino de Calaf amb els seus dos monòlegs: Homes? Quina mandra! i Ginecòleg? Encara no em toca!, en motiu de la Setmana de la Dona.
