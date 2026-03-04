Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir
L'obra, publicada per Voliana Edicions, és un recull de deu relats negres inspirats en els deu Manaments
Regió7
La llibreria Parcir de Manresa (Ànguel Guimerà, 74) acollirà aquest dijous al vespre, a partir de les 19 h, la presentació del llibre Els 10 manaments. Deu relats en negre, una antologia escrita per deu autors referents de la novel·la negra: Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Núria Queraltó, Joaquim Micó, Anna Maria Villalonga, Xavier Vernetta, Maria Rosa Nogué, Maribel Torres, Pedro Hache, Joan Company. A l'acte, presentat pel periodista de Regió7 Pau Brunet, hi seran presents Vernetta, Hache, Torres, Micó i Company.
Publicat per Voliana Edicions aquest febrer dins la col·lecció Falciot Negre, Els 10 manaments és un recull de deu històries negres inspirades cada una amb un dels deu Manaments de la llei de Déu. Uns més punyents, altres més dramàtics i altres més sarcàstics, cada història du el segell propi del seu autor.
