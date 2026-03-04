Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaConcentració ple de SantpedorAlcalde de CastellgalíMarc BernalBorrasca Regina
instagramlinkedin

CRÍTICA / TEATRE

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

El muntatge "Hamlet 2.0" dirigit per Sergi Belbel va exhibir un gran nivell a la sala petita del Kursaal de Manresa

Enric Cambray, en el peculiar Hamlet que es va veure al Kursaal

Enric Cambray, en el peculiar Hamlet que es va veure al Kursaal / DAVID RUANO

Assumpta Pérez Treviño

Assumpta Pérez Treviño

Manresa

Amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel i interpretada per un notabilíssim Enric Cambray, la sala petita del teatre Kursaal de Manresa acollia el darrer dijous de febrer la peça "Hamlet 0.2".

Enric Cambray, en el paper de Hamlet (i uns quants més de la peça de William Shakespeare), es presenta a escena per queixar-se. Tot i que pel micròfon, el tamboret alt (faltava el cendrer amb el tabac i el combinat de vodka amb taronjada), podia semblar que s’arrancaria amb uns acudits recordant la simple però simbòlica posada en escena del gran Eugeni. Però sí que va fer auguri d’una estela humorística i sarcàstica.

Després de l’àlgid moment amb l’aparició del fantasma del rei, el seu pare, el seu gran dilema, la seva gran decisió, el personatge de Hamlet trigarà encara vint minuts a tornar a aparèixer a escena. Un despropòsit a consideració del personatge, que fins i tot, posarà en dubte el talent i genialitat del bard anglès. Per què? Perquè després de l’escena entre Hamlet i el seu pare, el rei assassinat, l’apogeu de la intensitat, l’ànima de l’essència, William Shakespeare comença l’acte segon de La tràgica història de Hamlet, príncep de Dinamarca, amb dos dels personatges més adotzenats de la producció shakesperiana: en Polonius i en Reinaldo. Al mateix temps, però, la lliçó de teatre amb humor, sarcasme i majúscula, es va desenvolupant a escena, descobrint els topants i minuciositats de la peça, com es feien els repartiments a l’època i com han anat evolucionant, i el drama de Shakespeare i el seu personatge principal, passen per una acurada, detallada radiografia i autòpsia, per la qual cosa el diagnòstic serà precís, minuciós i detallat. Evident i palpable presència de la mà mestra dramatúrgica i directiva del prolífic Sergi Belbel, en aquest hilarant però reflexiu i apassionant treball del dramaturg i director.

Les reflexions d’aquest particularíssim Hamlet, amb una oportunitat d’or d’aproximar-se i conèixer amb més profunditat al Hamlet més humà i íntim, un perfil més calidoscòpic i complex, les seves reflexions i visions. En una funció a Manresa que va comptar amb la participació de l’actor i director David Pintó i que va arrencar sonors aplaudiments entre el públic, atiats per en Hamlet, però amb el fet de jugar a casa i que la seva participació en el muntatge va ser del tot mereixedora d’elogi.

Notícies relacionades

I tot això, de la mà del magnífic treball interpretatiu d’Enric Cambray, en una valoració d’aquesta humil i modesta articulista amb "paraules, paraules, paraules que per ell no seran res. Polièdric, reflexiu, en una peça d’alta complexitat i intensitat, amb canvis constants i ràpids als quals l’intèrpret va donar el color i el caràcter necessari a cada un d’ells per mostrar la separació entre cada un dels personatges, diàlegs i conflictes als quals anava fent referència en aquest particular però sobretot divertit binomi Hamlet-Cambray. Excel·lent tàndem Belbel-Cambray mereixedor amb totalitat dels aplaudiments en finalitzar el muntatge.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  2. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  3. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  4. Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
  5. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  6. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  7. La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
  8. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables
Tracking Pixel Contents