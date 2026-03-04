CRÍTICA / TEATRE
Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric
El muntatge "Hamlet 2.0" dirigit per Sergi Belbel va exhibir un gran nivell a la sala petita del Kursaal de Manresa
Amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel i interpretada per un notabilíssim Enric Cambray, la sala petita del teatre Kursaal de Manresa acollia el darrer dijous de febrer la peça "Hamlet 0.2".
Enric Cambray, en el paper de Hamlet (i uns quants més de la peça de William Shakespeare), es presenta a escena per queixar-se. Tot i que pel micròfon, el tamboret alt (faltava el cendrer amb el tabac i el combinat de vodka amb taronjada), podia semblar que s’arrancaria amb uns acudits recordant la simple però simbòlica posada en escena del gran Eugeni. Però sí que va fer auguri d’una estela humorística i sarcàstica.
Després de l’àlgid moment amb l’aparició del fantasma del rei, el seu pare, el seu gran dilema, la seva gran decisió, el personatge de Hamlet trigarà encara vint minuts a tornar a aparèixer a escena. Un despropòsit a consideració del personatge, que fins i tot, posarà en dubte el talent i genialitat del bard anglès. Per què? Perquè després de l’escena entre Hamlet i el seu pare, el rei assassinat, l’apogeu de la intensitat, l’ànima de l’essència, William Shakespeare comença l’acte segon de La tràgica història de Hamlet, príncep de Dinamarca, amb dos dels personatges més adotzenats de la producció shakesperiana: en Polonius i en Reinaldo. Al mateix temps, però, la lliçó de teatre amb humor, sarcasme i majúscula, es va desenvolupant a escena, descobrint els topants i minuciositats de la peça, com es feien els repartiments a l’època i com han anat evolucionant, i el drama de Shakespeare i el seu personatge principal, passen per una acurada, detallada radiografia i autòpsia, per la qual cosa el diagnòstic serà precís, minuciós i detallat. Evident i palpable presència de la mà mestra dramatúrgica i directiva del prolífic Sergi Belbel, en aquest hilarant però reflexiu i apassionant treball del dramaturg i director.
Les reflexions d’aquest particularíssim Hamlet, amb una oportunitat d’or d’aproximar-se i conèixer amb més profunditat al Hamlet més humà i íntim, un perfil més calidoscòpic i complex, les seves reflexions i visions. En una funció a Manresa que va comptar amb la participació de l’actor i director David Pintó i que va arrencar sonors aplaudiments entre el públic, atiats per en Hamlet, però amb el fet de jugar a casa i que la seva participació en el muntatge va ser del tot mereixedora d’elogi.
I tot això, de la mà del magnífic treball interpretatiu d’Enric Cambray, en una valoració d’aquesta humil i modesta articulista amb "paraules, paraules, paraules que per ell no seran res. Polièdric, reflexiu, en una peça d’alta complexitat i intensitat, amb canvis constants i ràpids als quals l’intèrpret va donar el color i el caràcter necessari a cada un d’ells per mostrar la separació entre cada un dels personatges, diàlegs i conflictes als quals anava fent referència en aquest particular però sobretot divertit binomi Hamlet-Cambray. Excel·lent tàndem Belbel-Cambray mereixedor amb totalitat dels aplaudiments en finalitzar el muntatge.
